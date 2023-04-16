Salgın tehlikesi yeniden hortladı! Okullar kapanıyor: Ölü sayısı arttı!







HASTALIĞIN BELİRTİLERİ







Salgında dünden itibaren 627 kişinin etkilendiği kaydedildi ve bu kişilerin 7 ayrı sağlık merkezinde tedavi gördüğü bildirildi. Ayrıca yapılan duyuruda salgın nedeniyle iki okulda eğitime ara verildiği ve hastalıkla ilgili incelemenin devam ettiği vurgulandı. Barındırdığı su kaynaklarıyla bilinen Kenya'da, salgın hastalığın nedeni henüz tespit edilememesine rağmen, halkın sağlığına zarar verebilecek bu tür vakalara karşı önlemlerin hızlı bir şekilde alınması beklenmektedir.Kenya Sağlık Bakanlığı, ülkenin Kakamega bölgesinde henüz tespit edilemeyen bir hastalığın patlak verdiğini duyurdu. Bu salgın hastalık sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastalıkla ilgili yapılan açıklamada, ateş, karın ağrısı, istifra ve ishal gibi belirtilerin olduğu belirtildi. Salgında dünden itibaren 627 kişinin etkilendiği ve bu kişilerin 7 ayrı sağlık merkezinde tedavi gördüğü kaydedildi. Hastalıkla mücadele kapsamında tedaviler başlatıldı ve iki okulda eğitime ara verildi. Ancak hastalığın nedeni henüz tespit edilemediği için, halkta endişe ve korku yarattı. Sağlık yetkilileri ise hastalığın nedenini bulmak için çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arada ülkede yağmur sezonunun başlamasıyla beraber barajların doluluk oranının arttığı ve su kaynaklarının yenilendiği belirtiliyor.