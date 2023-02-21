Salgın tehlikesi yeniden hortladı! Uzmanlar uyardı: Buna mutlaka dikkat edin!













Temiz su çok önemli

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında çok fazla can kaybı meydana geldi. Deprem bölgelerinde hayatına devam eden vatandaşlar ise salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya. Depremden etkilenen bölgelerde güvenlik sebebiyle elektrik ve su olmaması hastalık riskini beraberinde getiriyor. Özellikle tuvalet ihtiyacı ciddi risk taşıyor. Su eksikliği ise vücut temizliği yapılmasını engelliyor. Uzmanlar bu durumda tifo, kolera ve Hepatit A gibi hastalıkların ortaya çıkabileceğini söyledi.Yaşanan depremden sonra yalnızca gıda değil temiz su ihtiyacı da çok fazla. Temiz suyun olmaması enfeksiyonel hastalıkları beraberinde getirebilir. Depremin ardından kanalizasyon suları ile temiz suyun birbirine karıştığını söyleyen Prof. Dr. Rahmet Güner, bu suyun kullanılması durumunda hastalıkların ortaya çıkabileceğini belirterek, "Biz fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar olarak tanımlıyoruz yani dışkı yoluyla bir şekilde ağız yoluyla bulaşan hastalıklar bunlar. Bu hastalık grubu koleradan tifoya, tifodan hepatit A, hepatit E'ye ulaşan geniş bir yelpazede bulunuyor" şeklinde konuştu. Kapalı ortamda kalınması durumunda suçiçeği, kızamık ve tüberküloz gibi geçmişte de ortaya çıkan salgın hastalıkların tekrar edebileceğini dile getiren Prof. Dr. Rahmet Güner, deprem bölgelerinde bulunan tuvalet kabinlerinin uygun şekilde kanalizasyonlara bağlanması gerektiğinin altını çizerek, "Kişiler arası dezenfeksiyonun sağlanması çok önemli. El hijyeni çok önemli, ellerin su ve sabunla yıkanması en ideal olanı ama eğer bu sağlanamıyorsa alkol bazlı el antiseptikleri bu amaçla kullanılabilir. Güvenilir gıdanın tüketilmesi de bir bu kadar önemli dolayısıyla güvenilir gıdanın da temin edilip tüketime sunulması gerekiyor" açıklamalarında bulundu.