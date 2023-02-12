Salı günü herkes BİM'e koşacak! Sevgililer gününe özel bu fiyatlar kaçmaz

14 Şubat Bim katalogları, yediden yetmişe herkesin beklentilerini karşılayacak önemli fırsat ürünleriyle zenginleştirildi. Kalite ve içeriği ile öncü olan BİM, yeni haftasında da müşterilerine harika seçenekler sunuyor. Buna göre, Bim kataloğunda yer alan ürünler arasında; ev aletlerinden gıdaya, kozmetikten temizlik ürünlerine kadar her türlü ihtiyacı karşılayabilecek çok sayıda kampanyalı ürünler bulunuyor. Yüksek indirimler, kredi kartı avantajları ve özel kampanyalar müşterileri bekliyor.
BİM 14 ŞUBAT 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUBim 14 Şubat 2023 fırsatı ürünlerinde haftanın önerileri, 2 sayfadan oluşan indirim kataloğunda ilk olarak temizlik ekipmanları ve kişisel bakım ürünleriyle büyük ilgi görecek. Bim Aktüel Salı kataloglarında kesinleşen ürünler alışveriş listelerinize fırsatlarıyla renk katacak. Öncelikle Domestos 5 lt ultra çamaşır suyu 79 TL fiyata sahip olarak satılacak. Pofu konsantre çamaşır yumuşatıcı ürünü 22 TL fiyata sahip olarak sizlerle buluşacak. Perwoll 4 lt sıvı çamaşır deterjanı, hem siyahlar için hem de renkler için ayrı ayrı olacak şekilde, adet fiyatı 109 TL olarak müşterisiyle buluşacak. Domestos Wc blok çam ferahlığı ürününün adet fiyatı 32,50 tl olarak sizlerle buluşacak. Bu hafta salı indirimlerinde Fairy 80li bulaşık makinesi deterjanı 219 tl fiyata sahip olarak satılacak. Fakir ahşap temizleyici 17,50 TL fiyatla bu hafta temizlik ürünlerimiz arasında yerini alacak. Sayfada peçete 11 liradan, cam kandil 39 liradan satılacak. 250 ml kandil yağı ise 34,50 TL fiyata sahip olarak sizlerle buluşacak. Orkid hijyenik ped gece paketi ürünün de 40lı paket ürün 59,50 tl fiyatla indirime girecek. Bu buhardanlık esans ve mum seti 75 liradan, bambu çubuklu oda kokusu ise 27,50 liradan raflarda yerini alacak. Aktüel ürünler arasında bulunan 14 Şubat 2023 tarihli fırsatlar, Vepa diş fırçasını 12,50 TL'den, Vepa tarak ürününü ise 14,50 TL'den sizlerle buluşturacak. Takı askılığı 99 liradan, diş macunu 75 ml ise 29,50 liradan satılacak. Doğal kabak lif 37,50 liradan, şampuan ise Pantene markalı olarak 87,50 liradan müşterisiyle buluşacak. Haftanın önerileri Bim kataloğunda tüy toplayıcı 45 liradan, evcil hayvan tarama tarağı 59 liradan ve dekoratif metal mama kabı ise 149 liradan sizlerle olacak. Bim 14 Şubat 2023 indirimleri uzaktan kumandalı LED ampul, sütyen, çorap, spor ayakkabı temizleme süngeri, parlatma süngeri, klasik krem boya gibi ürünleri indirimli fiyatlara sahip olarak mahallenize kadar getirecek. Bim Salı indirimlerinin ilk sayfasını böylece incelemiş olduk.
Bim Aktüel kataloglarının Salı kısmında çok özel kampanyalar herkesin ilgisini çekiyor. 14 Şubat Sevgililer Günü için özel olan Bim 14 Şubat kataloğu ikinci sayfada devam ediyor. Lezzetli Bim Aktüel ürünlerinde çikolatalar, atıştırmalıklar, içecekler ve yiyecekler büyük indirimleriyle Bim Salı raflarında yerlerini alıyor. Haftanın önemli kataloğu 14 Şubat kataloğunda milka 350 g kakaolu fındık kreması 49,50 tl, sütlü fındık kreması 800 g ürünü 59 TL, toblerone çikolata 360 g ürünü 69 TL fiyatla müşterisine sunulacak. Diğer aktüel ürünler arasında fındık kreması dolgulu çikolata 130 g ürünü 32,50 liradan, çikolata stick 80 g ürünü 17,50 tl, nohut draje 80 g ürünü 19,50 TL, sütlü kremalı bisküvi eti burçak 21 tl, fıstık ezmesi topu 16,50 tl, cezerye 300 g ürünü 27,50 tl, cevizli pekmezli pestil 200 g ürünü 19,50 tl, cevizli sucuk 16,50 tl, karışık bitki çayı + bardak altlığı seti 25 TL, kavrulmuş Siirt fıstığı 89,50 tl ve soğuk çay lipton bir buçuk litre ürünü 16,50 tl fiyatla Bim Aktüel kataloglarında yer alıyor. 14 Şubat kataloğunda indirimli ürünleri tüm detaylarıyla resmi Bim aktüel internet sitesinde takip edebilirsiniz. Son gelişmeleri de resmi BİM internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Uygun fiyatlı günler dileriz.