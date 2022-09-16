Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Başlıoğlu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz 2 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı.