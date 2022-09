Salihli'de Zabıta Teşkilatının 196. Yılı Kutlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde zabıta teşkilatının 196. yılı düzenlenen programla kutlandı.Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya toplanan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan ve Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Serkan Sözer, zabıta teşkilatının kuruluşunun 196. yıl dönümü nedeniyle Zabıta Müdürü Adem Keskin ve zabıtaların haftasını kutladı. Düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, zabıtaların halkın her kesimine hitap eden önemli bir birim olduğunu izah etti. Başkan Kayda, “Sizlerle birlikte ilçemizdeki insanlarımızın daha huzurlu, daha sağlıklı, daha düzenli bir yaşam sürmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Bu noktada belki en fazlaca halkımızla iç içe olan, birlikte olan birimimizle biz an itibariyle bir aradayız. Belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören, mesai gözetmeden halkımızın sağlığı ve huzurunun korunması anlamında büyük bir görev ve sorumluluk üstlenerek özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımızın Zabıta Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.“Zabıta Teşkilatı, 196 yıldır ülkemizde hizmet veren bir kurum” diyen Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ise “İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu kararlar doğrultusunda ilçemizde güvenlik güçlerimiz ile birlikte görev yapıyorsunuz. Kamu düzeninin sağlanmasında bizlere her an destek olan Belediye Başkanımız Zeki Kayda'ya teşekkür eder, zabıta müdürlüğü personelinin Zabıta Haftası'nı kutlar, görevlerinde başarılar dilerim” dedi.Zabıta Müdürü Adem Keskin, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle personeli ile bir araya toplanan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan'a çiçek takdim etti.