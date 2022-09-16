Sally davasında ifade veren tanık: 'Polisi aramadığım için halen vicdan azabı çekiyorum'

Eskişehir'de yabancı uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Sally'nin 2 Eylül 2021 tarihinde saat 15.30 sıralarında şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'in evine giriş yaptıktan sonra evden çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edilmişti.

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Sally Ali Challab Al-Abood'u öldürdükten sonra parçalara bölerek çöp konteynerlerine attığı ileri sürülen şüpheli Amjed Mohsin Mohammed hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheli Mohammed'e yardım ettikleri tespit eden kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve tutuksuz sanıklar Sarhan Shihbab Ahmed ve Hasan Ali Assi Al-Faisal hakkında ise ‘suçluyu kayırma' suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

“Halen polisi aramadığım için vicdan azabı çekiyorum”

“Ben olayın olduğu öne sürülen binanın iki bina yakınında oturuyorum. Birden bir çığlık sesi duydum. Boğuk bir çığlık sesiydi. O sesi unutamıyorum. 155 Polis imdat Hattı'nı aramak için telefonu elime aldım ama ses kesilince aramadım. Halen polisi aramadığım için vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Amjed Mohsin Mohammed'in tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Sarhan Shihbab Ahmed, Asaad Mohsin Mohammed, Ammeer Muttashar Mahmood hakkındaki ülke dışına çıkış yasağının devamına ve tutuksuz sanık Hasan Ali Assi Al-Faisal hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Abdullah Güçlü