YAŞAM
16 Eylül 2022 - 15:52

Sally davasında ifade veren tanık: 'Polisi aramadığım için halen vicdan azabı çekiyorum'

Eskişehir'de 1 yılı aşkın süredir haber alınamayan yabancı uyruklu Sally Ali Challab Al-Abood'u öldürüp parçalara bölerek çöp kutusuna attığı iddia edilen sanığın yargılandığı davada ifade veren tanık Gülten K., “O sesi unutamıyorum. 155 Polis imdat Hattı'nı aramak için telefonu elime aldım ama ses kesilince aramadım. Halen polisi aramadığım için vicdan azabı çekiyorum” dedi.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 15:52
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sally davasında ifade veren tanık: 'Polisi aramadığım için halen vicdan azabı çekiyorum'

Eskişehir'de yabancı uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Sally'nin 2 Eylül 2021 tarihinde saat 15.30 sıralarında şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'in evine giriş yaptıktan sonra evden çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edilmişti.

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Sally Ali Challab Al-Abood'u öldürdükten sonra parçalara bölerek çöp konteynerlerine attığı ileri sürülen şüpheli Amjed Mohsin Mohammed hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheli Mohammed'e yardım ettikleri tespit eden kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve tutuksuz sanıklar Sarhan Shihbab Ahmed ve Hasan Ali Assi Al-Faisal hakkında ise ‘suçluyu kayırma' suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

“Halen polisi aramadığım için vicdan azabı çekiyorum”

“Ben olayın olduğu öne sürülen binanın iki bina yakınında oturuyorum. Birden bir çığlık sesi duydum. Boğuk bir çığlık sesiydi. O sesi unutamıyorum. 155 Polis imdat Hattı'nı aramak için telefonu elime aldım ama ses kesilince aramadım. Halen polisi aramadığım için vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Amjed Mohsin Mohammed'in tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Sarhan Shihbab Ahmed, Asaad Mohsin Mohammed, Ammeer Muttashar Mahmood hakkındaki ülke dışına çıkış yasağının devamına ve tutuksuz sanık Hasan Ali Assi Al-Faisal hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Abdullah Güçlü

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Son Haberler
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak'
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir...
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan...
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı...
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Yangını çay içerek izledi
Yangını çay içerek izledi
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel...
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı