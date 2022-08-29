Salmonella nedir? Salmonella belirtileri ve Salmonella olan markalar

Salmonella, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen, çubuksu, Gram-negatif bir enterobakteri cinsidir. Salmonella türleri hareketlidir (motildir), hidrojen sülfür üretirler. Peki, Salmonella nasıl bulaşır, tedavisi nasıl yapılır? Salmonella nedir? Salmonella nedir, hangi ürünlerde vardır? Salmonella belirtileri nelerdir? Salmonella tedavisi nasıl yapılır? Salmonella bakterisi nedir? Salmonella nelerde bulunur? Salmonella çikolatalarda var mı? Salmonella dondurmalarda var mı?
SALMONELLA NEDİR?Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa sebep olur. Salmonella typhi(tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve bazı zamanlar salgınlarla seyredebilen hastalıklara sebep olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.
SALMONELLA NASIL BULAŞIR?Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.
SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri meydana gelir. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder. Tanısı Nasıl Konur? Salmonella enfeksiyonlarının kesin tanısı dışkı, kan, idrar ve enfeksiyon odağından alınan kültürde Salmonella türlerinin izole edilmesiyle tanı konulur. Tedavisi Nasıldır? Hastalığın tedavisi etkene yönelik olarak hekim tarafında uygun antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılmaktadır. Hastalık belirtisi gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.