Salt’ın yeni sergisi ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı













Garanti BBVA tarafından kurulan Salt'ın yeni sergisi Sahnede 90'lar, sahne ve performans kavramları odağında Türkiye'nin 1990'lı yıllarından sanat üretimlerini bir araya getiriyor. Performansın toplum, ekonomi, sokak ve siyasetle ilişkisini irdeleyen sergi, sanatçı ve tasarımcıların oluşturduğu bireysel ve kolektif girişimleri ele alırken kültür tarihinden de bir potpuri sunmuş oluyor. Sahnede 90'lar, çeşitli kaynaklardan toplanmış arşivlere dayanıyor ve canlı performanslardan video kliplere uzanan bir çeşitlilikte çarpıcı üretimleri de içeriyor.Sergi 15 Eylül ve 12 Şubat 2023 tarihleri arasında Salt Beyoğlu ve Salt Galata'da ziyarete açık olacak.Sahnede 90'lar, dönemin performans üretimlerine yoğunlaşarak kültür, sanat ve eğlence tarihine çok yönlü bir bakış getirmeyi amaçlıyor. Bu dönemde parklarda, eğlence mekânlarında, tarihî alanlarda ve terk edilmiş yapılarda görünürlüğü artan performans sanatı örnekleriyle popüler kültür arasında beklenmedik bağlantılar kuruyor ve “sahne” kavramının ne kadar geniş bir yelpazede ele alınabileceğine işaret ediyor.Sahnede 90'lar sergisinin Türkiye'nin sahne ve performans kavramlarını anlattığını vurgulayan sanatçı Amira Akbıyıkoğlu, “Sergi, sahne dediğimiz yerin ne kadar geniş olduğunu göstermeye çalışırken, bir yanda da performansı bir anahtar olarak kullanıyor. Sadece sanat alanındaki performansla sınırlı kalmıyor ve toplumsal olaylarla, ilişki kurmaya çalışıyor. Bu proje 1,5 yıl sürdü. Bu sergi sadece bir arşiv sergisi olmakla kalmıyor, bazı heyecan uyandırıcı 90'lı yıllarda nelerin değiştiğini takip edebilmemize vesile oluyor. Sergi Salt Beyoğlu ve Salt Galata binalarında devam edecek. Salt Beyoğlu binasının ilk üç katında olacak sergide ilk girişte, sokağın hafızasıyla ilişki kuran işler görecekler 3. Kata çıktılarında vaka analizleri üzerinden 90'lı yılları takip edebilecekler. Son şeklinde de 2. Kata indiklerinde ise 90'lı genç sanatçıların oluşumlarını görecekler'' dedi.Serginin aynı zaman geniş kamu serilerinin olacağını belirten Akbıyıkoğlu, “Bunların içerisinde canlı performanslar, konuşmalar, gösterimler ve kamu programı ile devam edecek. Sergi, 12 Şubat 2023'e kadar Salt Beyoğlu ve Salt Galata'da açık olacak” diye konuştu. Serginin ön gösterimi ve basın toplantısı sırasında bilgi, kültür ve sanat üretimine erişilebilirliğin, toplumsal kalkınmanın önemli unsurları arasında olduğunu belirten Salt Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Şirketimiz çok epey zamandır bu yönde çalışmalarını yürütüyor. Salt tam da bu yaklaşımı yansıtan çok değerli bir kurum. Salt'ın kurucusu ve daimî destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.Salt Genel Müdürü Deniz Ova ise, “Sergiye katkıda bulunan Salt ekibine, sanatçı ve kurumlara teşekkür ediyorum. Salt'ın yolculuğunda yalnız olmadığımız, Türkiye'nin kültür ve sanat ortamına, topluma ve bilgi üretimine katkıda bulunmak üzere sağlanan imkânlar için kurucumuz Garanti BBVA'ya teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.