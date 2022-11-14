SPOR
14 Kasım 2022 - 20:56

Samet Akaydın: Milli Takım'da kalıcı olmak istiyorum

A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilmenin sevincini yaşayan Adana Demirsporlu Samet Akaydın basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

SPOR
14 Kasım 2022 - 20:56
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Samet Akaydın: Milli Takım'da kalıcı olmak istiyorum


Milli Takım'ın Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası karşılaşmaları öncesinde oynayacağı hazırlık karşılaşmalarında kadroda büyük değişimler yaşandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın'ı ilk kez A Milli Takım'a davet ederken, iyi bir sezon geçiren başarılı futbolcu büyük bir sevinç yaşadı.



samet akaydın milli takım sevinci

'Montella ile çalıştığım için çok şanslıyım'

Samet Akaydın, katıldığı A Milli Takım kampında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda;

' Benim her zaman en büyük hayalim A Milli formayı giyebilmekti. Bu hayalime kavuşmanın da şimdi mutluluğunu yaşıyorum. Bana bu şansı veren herkese de buradan teşekkürlerimi bir kez daha iletmek istiyorum. Ben Milli Takım'da kalıcı bir futbolcu olmayı hedefliyorum. Adana Demirspor'da son iki sezondur iyi bir performans sergiliyorum, özellikle de Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın göreve gelmesiyle birlikte form grafiğim daha da yükseldi. Montella bizimle çok iyi ilgileniyor, böyle bir hocaya sahip olduğumuz için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Oynadığım mevkii itibariyle Milli Takım'da büyük bir rekabetin içerisindeyim ancak pes etmeyi seven bir yapım yok kendime güveniyorum ve formayı bırakmak istemiyorum. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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