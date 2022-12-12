SPOR
12 Aralık 2022 - 13:08

Samet Akaydın transferinde Galatasaray Fenerbahçe'ye rakip oldu

Bir süredir Samet Akaydın transferi için Adana Demirspor ile görüşen Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Galatasaray rakip oldu. Cimbom Samet'i Fenerbahçe'nin elinden kapmak istiyor.

SPOR
12 Aralık 2022 - 13:08
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Samet Akaydın transferinde Galatasaray Fenerbahçe'ye rakip oldu


Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlaması planlanan ara transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi ön görülüyor.

Fenerbahçe yönetiminin bir süredir stoper transferi için Adana Demirspor'un 28 yaşındaki stoperi Samet Akaydın ile görüşme halinde olduğu iddia edilirken anlaşmaya da çok yakın olduğu konuşuluyordu.

Cimbom Kanarya'ya rakip oldu



Samet Akaydın transferi için Fenerbahçe görüşmelerine devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

samet akaydın adana demirspor

Fenerbahçe'ye Samet Akaydın transferinde ezeli rakibi Galatasaray rakip olurken, sarı kırmızılı ekip tecrübeli stopere imza attırmak için çok istekli gözüküyor.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi Adana Demirspor yetkilileriyle görüşmelere start verirken, Samet Akaydın'ı rakibinin elinden kapabilmek adına kesenin ağzını açacak.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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