Samet Akaydın transferinde Galatasaray Fenerbahçe'ye rakip oldu







Cimbom Kanarya'ya rakip oldu







Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlaması planlanan ara transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi ön görülüyor.Fenerbahçe yönetiminin bir süredir stoper transferi için Adana Demirspor'un 28 yaşındaki stoperi Samet Akaydın ile görüşme halinde olduğu iddia edilirken anlaşmaya da çok yakın olduğu konuşuluyordu.Samet Akaydın transferi için Fenerbahçe görüşmelerine devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.Fenerbahçe'ye Samet Akaydın transferinde ezeli rakibi Galatasaray rakip olurken, sarı kırmızılı ekip tecrübeli stopere imza attırmak için çok istekli gözüküyor. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi Adana Demirspor yetkilileriyle görüşmelere start verirken, Samet Akaydın'ı rakibinin elinden kapabilmek adına kesenin ağzını açacak.