SPOR
19 Nisan 2023 - 11:55

Samet Aybaba'nın yeni adresi belli oldu: Taraftar yeni karardan memnun!

Süper Lig heyecanı hız kesmeden devam ederken Samet Aybaba'nın yeni takımı da merakla araştırılıyor. Peki Samet Aybaba hangi takımla anlaşma sağladı? Tüm detaylar haberimizde.

SPOR
19 Nisan 2023 - 11:55
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Samet Aybaba'nın yeni adresi belli oldu: Taraftar yeni karardan memnun!
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Trabzonspor camiasında da sık sık adı geçen Samet Aybaba'nın yeni adresi artık netleşti! Peki başarılı isim hangi takımın başına geçiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAMET AYBABA'NIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Samet Aybaba Trabzonspor için gündemdeyken yeni takımı bambaşka oldu. Adana Demirspor sonrasında birçok farklı takımdan teklif alan Aybaba sonunda Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. 



Samet Aybaba Eyüpspor'da

Trabzonspor camiasında da adı geçen Aybaba, Eyüpspor başarısızlıkları sonrasında takımdan ayrılan Zafer Turan'ın yerine geçti. 2 senedir bir takımla çalışmayan Aybaba Adana Demirspor'a şampiyonluk yaşatmış ve takım seneler sonra Süper Lig'e yükselmişti. Samet Aybaba teknik direktör kariyerine 1993 senesinde Kayserispor ile başladı ve ardından Trabzonspor, Beşiktaş gibi birçok farklı takımda direktörlük yaptı. Aybaba Gençlerbirliği ve Trabzonspor ile de şampiyonluk yaşadı. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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