Samet Aybaba'nın yeni adresi belli oldu: Taraftar yeni karardan memnun!







SAMET AYBABA'NIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU







Trabzonspor camiasında da sık sık adı geçen Samet Aybaba'nın yeni adresi artık netleşti! Peki başarılı isim hangi takımın başına geçiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Samet Aybaba Trabzonspor için gündemdeyken yeni takımı bambaşka oldu. Adana Demirspor sonrasında birçok farklı takımdan teklif alan Aybaba sonunda Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.Trabzonspor camiasında da adı geçen Aybaba, Eyüpspor başarısızlıkları sonrasında takımdan ayrılan Zafer Turan'ın yerine geçti. 2 senedir bir takımla çalışmayan Aybaba Adana Demirspor'a şampiyonluk yaşatmış ve takım seneler sonra Süper Lig'e yükselmişti. Samet Aybaba teknik direktör kariyerine 1993 senesinde Kayserispor ile başladı ve ardından Trabzonspor, Beşiktaş gibi birçok farklı takımda direktörlük yaptı. Aybaba Gençlerbirliği ve Trabzonspor ile de şampiyonluk yaşadı.