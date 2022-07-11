Sami Levi kimdir, kaç yaşında? Sami Levi aslen nereli? Sefarad solisti Sami Levi hayatı ve biyografisi

Bir dönen Survivor-Yunanistan arasından düzenlenen yarışmaya da katılan Sefarad grubunun solisti Sami levi, son günlerde katıldığı televizyon programlarıyla ön plana çıkmaya başladı. Musevi cemaatinde eskisi kadar fazla konuşulmayan Ladino dilinde seslendirdiği şarkılarla tanınan Sami Levi'nin hayatı çok fazla merak edilmeye başlandı. İşte, Sefarad Solisti Sami Levi Hayatı ve biyografisi..
22 Aralık 2003'te ilk albümünü yayınlayan ve ilk çıktığı dönemde müzikseverlerin ilgisini çeken Sefarad, 2005 yılında uzun süre liste başı olan ikinci albümünü çıkarmıştı. Müzik dünyasındaki yerlerini iyice sağlamlaştıran Sefarad, "Osman Aga", "Ne fark eder?", "Yastayım", "Ben Seni Severim" gibi çok sayıda hit şarkı çıkardı. Sami Levi, 2 Eylül 2013 yılında katıldığı dans yarışmasındaki partneri Demet Şaşmaz ile nikah masasına oturdu.
Sami Levi kimdir, kaç yaşında?13 Nisan, 1981’de doğan Sami Levi, 5 yaşında gittiği anaokulunda müzikle tanıştı. İlk okulda öğretmen Levi ailesini Sami’nin sesi konusunda uyardıktan sonra aile Sami'nin müzik eğitimi almasını sağladı ve. Musevi cemaatinde artık çok fazla konuşmayan Ladino dilindeki Sefarad müziğiyle büyüyen Sami, aile büyüklerinin kullanıdğı Ladino dilindeki şarkılarla Sefarad kültürünü öğrendi. Bunu geliştirmek isteyen Sami Levi, 1996 yılına Cem Stamati'nin sayesinde Sefarad Grubu ile tanıştı. 1998 yılı Göztepe Lisesinden mezun olan Sami Levi, yaklaşık 8 yıl Sefarad müziği ile profesyonel olarak uğraştı.
22 Aralık 2003'te ilk albümünü yayınlayan ve ilk çıktığı dönemde müzikseverlerin ilgisini çeken Sefarad, 2005 yılında uzun süre liste başı olan ikinci albümünü çıkarmıştı. Müzik dünyasındaki yerlerini iyice sağlamlaştıran Sefarad, "Osman Aga", "Ne fark eder?", "Yastayım", "Ben Seni Severim" gibi çok sayıda hit şarkı çıkardı. Sami Levi, 2 Eylül 2013 yılında katıldığı dans yarışmasındaki partneri Demet Şaşmaz ile nikah masasına oturdu.