MAGAZİN
08 Ağustos 2022 - 23:35

Şampanya olayı ile linç edilen Demet Akalın'ı hastanelik oldu!

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta bir konser veren Demet Akalın, sahnede şampanyayı beğenmemiş ve garsonun başından aşağı dökmüştü. Olay sonrası sosyal medyada linç edilen Demet Akalın, hastanelik olduğunu söyledi.

MAGAZİN
08 Ağustos 2022 - 23:35
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Şampanya olayı ile linç edilen Demet Akalın’ı hastanelik oldu!


Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta bir konser verdi. Akalın, sahnedeyken kendisine gönderilen bir şampanyayı denedi ve beğenmediğini söyleyerek şampanyayı kendisine getiren garsonun başından aşağı döktü.

Demet Akalın



Sahneden yaşanan bu olay, orada bulunanların cep telefonlarıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, eleştiri oklarını Demet Akalın'a doğru yöneltirken, ünlü sanatçı deyim yerindeyse linç edildi.

Demet Akalın

"Hastanelik oldum, 50 tane iğne yedim"

Sahnede olduğu sırada elindeki şampanyayı garsonun başından aşağı döken ve çok eleştirilen Demet Akalın, yaşadığı bu olay sonrasında kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazetecilere anlattı. Akalın konuşmasında konunun yanlış anlaşıldığını ve bu nedenle migreninin tuttuğunu söyledi. Hastaneye gittiğini ve 50 tane iğne olduğunu belirten ünlü sanatçı, kendisinin gazino kültüründen geldiğini ve çalıştığı sezonda bir günün gelirini mutlaka mekanda çalışanlara bıraktığını ifade etti.

Demet Akalın

Kendisine karşı yapılan tepkiler hakkında da konuşan Demet Akalın, o gece personel şefinin kendisine 'dök dök' diye ısrar ettiğini ve gelen gurbetçi müşterilerinde şampanyayı garsonların kafasından dökülmesi için gönderdiklerini belirtti. 10 yıldır bunun sürekli yapıldığını anlatan Akalın, bu olayın bugün neden bu kadar abartıldığından yakındı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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