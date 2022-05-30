SPOR
30 Mayıs 2022 - 07:37
Güncelleme: 30 Mayıs 2022 - 07:37

Şampiyon Trabzonspor Devler Ligi için hazırlıklara başladı

Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor Devler Ligi için hız kesmeden hazırlıklara başladı.Abdullah Avcı'nın hedefi kulüp kasasını çok yormadan takıma büyük katkı sağlayacak isimler .Avcı'nın listesinde ise Masouras, Cristian Tello, Halil ve Kaan gibi isimler yer alıyor.

SPOR
30 Mayıs 2022 - 07:37
Güncelleme: 30 Mayıs 2022 - 07:37
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Şampiyon Trabzonspor Devler Ligi için hazırlıklara başladı
Şampiyon trabzonspor şampiyonluğun ardından başarılarına yenilerinin eklemek için hız kesmeden hazırlıklara başladı.Devler Ligi öncesinde itinayla çalışan kulüp takıma takviye yapma hazırlıklarında.  Kasalarını yormadan takıma katkı sağlayacak isimlerin peşine düşen Abdullah Avcı ince eleyip sık dokuyor. Konu hakkında büyük bir titizlikle çalışan Teknik direktör Abdullah Avcı listesinin oluşturmaya başladı.Bazı isimlerle iletişime geçen kulüp  geçtiğimiz günlerde Yunan kanat oyuncusu Georgios Masouras’ın listelerinde olduğunu ve bu oyuncu için şartların zorlanması gerektiği belirtildi.

LİSTE KALABALIK
Öte yandan takım için düşünülen isimlerden Olimpiakos’ta forma giyen Yunan oyuncu şampiyon takımın devre arasında da gündeme gelmiş ancak fiyatın fazla olmaması sebebiyle anlaşma sağlanamamıştı. Yönetimin, Masouras için bir daha girişimde bulunacağı öğrenildi.Öte yandan Abdullah Avcı’nın listesinde yer alan diğer isimler ise  Göztepe’nin kanat oyuncusu Halil Akbunar, Real Betis’le sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu Cristian Tello, Sevilla’nın sol beki Ludwig Augustinsson ve bir süredir Trabzonspor’un gündeminden düşmeyen İtalya’da Sassuolo forması giyen millî stoper Kaan Ayhan bulunuyor. 
AHMET ÇALIK’IN AİLESİNE ZİYARET
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir süre önce trafik kazasında acı bir şekilde hayatını kaybeden Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti. Duygulu geçen ziyarette Ahmet Ağaoğlu Çalık’ın annesi Nurhan, babası Ali ve kardeşi Emir Çalık'a taziyelerini ileterek şampiyonluk kupası ve imzalı forma hediye etti.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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