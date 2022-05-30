Şampiyon Trabzonspor Devler Ligi için hazırlıklara başladı

Şampiyon trabzonspor şampiyonluğun ardından başarılarına yenilerinin eklemek için hız kesmeden hazırlıklara başladı.Devler Ligi öncesinde itinayla çalışan kulüp takıma takviye yapma hazırlıklarında. Kasalarını yormadan takıma katkı sağlayacak isimlerin peşine düşen Abdullah Avcı ince eleyip sık dokuyor. Konu hakkında büyük bir titizlikle çalışan Teknik direktör Abdullah Avcı listesinin oluşturmaya başladı.Bazı isimlerle iletişime geçen kulüp geçtiğimiz günlerde Yunan kanat oyuncusu Georgios Masouras’ın listelerinde olduğunu ve bu oyuncu için şartların zorlanması gerektiği belirtildi.
LİSTE KALABALIK
Öte yandan takım için düşünülen isimlerden Olimpiakos’ta forma giyen Yunan oyuncu şampiyon takımın devre arasında da gündeme gelmiş ancak fiyatın fazla olmaması sebebiyle anlaşma sağlanamamıştı. Yönetimin, Masouras için bir daha girişimde bulunacağı öğrenildi.Öte yandan Abdullah Avcı’nın listesinde yer alan diğer isimler ise Göztepe’nin kanat oyuncusu Halil Akbunar, Real Betis’le sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu Cristian Tello, Sevilla’nın sol beki Ludwig Augustinsson ve bir süredir Trabzonspor’un gündeminden düşmeyen İtalya’da Sassuolo forması giyen millî stoper Kaan Ayhan bulunuyor.
AHMET ÇALIK’IN AİLESİNE ZİYARET
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir süre önce trafik kazasında acı bir şekilde hayatını kaybeden Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti. Duygulu geçen ziyarette Ahmet Ağaoğlu Çalık’ın annesi Nurhan, babası Ali ve kardeşi Emir Çalık'a taziyelerini ileterek şampiyonluk kupası ve imzalı forma hediye etti.
LİSTE KALABALIK
Öte yandan takım için düşünülen isimlerden Olimpiakos’ta forma giyen Yunan oyuncu şampiyon takımın devre arasında da gündeme gelmiş ancak fiyatın fazla olmaması sebebiyle anlaşma sağlanamamıştı. Yönetimin, Masouras için bir daha girişimde bulunacağı öğrenildi.Öte yandan Abdullah Avcı’nın listesinde yer alan diğer isimler ise Göztepe’nin kanat oyuncusu Halil Akbunar, Real Betis’le sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu Cristian Tello, Sevilla’nın sol beki Ludwig Augustinsson ve bir süredir Trabzonspor’un gündeminden düşmeyen İtalya’da Sassuolo forması giyen millî stoper Kaan Ayhan bulunuyor.
AHMET ÇALIK’IN AİLESİNE ZİYARET
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir süre önce trafik kazasında acı bir şekilde hayatını kaybeden Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti. Duygulu geçen ziyarette Ahmet Ağaoğlu Çalık’ın annesi Nurhan, babası Ali ve kardeşi Emir Çalık'a taziyelerini ileterek şampiyonluk kupası ve imzalı forma hediye etti.