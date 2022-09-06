Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı













UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu E, F, G ve H grubunda oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı. 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı final öncesi, 8 grupta toplam 32 takım adını son 16'ya yazdırmak için mücadele ediyor. Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında Chelsea, Dinamo Zagreb deplasmanında 1-0'lık sonuçla rakibine boyun eğerken, Borussia Dortmund ise evinde Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 3-0 yenerek sezona 3 puanla başladı.H Grubu'nda Paris Saint-Germain, İtalyan Juventus ile sahasında karşılaştı. Fransız golcü Mbappe'nin ilk yarıda attığı gollerle 2-0 öne geçen PSG, müsabakayı da 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Fransız temsilcisinde Mbappe'nin yanı sıra Messi ve Neymar da 11'de yer aldı.Bu turnuvada son şampiyon unvanını elinde bulunduran Real Madrid, İskoçya'da Celtic deplasmanına çıktı. 30. dakikada sakatlanan Benzema'nın yerine oyuna giren Eden Hazard'ın 1 gol, 1 asist yaptığı maçta eflatun-beyazlılar 3 puanı 3 golle aldı.Grup maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:Dinamo Zagreb - Chelsea: 1-0Salzburg - Milan: 1-1Celtic - Real Madrid: 0-3RB Leipzig - Shakhtar Donetsk: 1-4Borussia Dortmund - Kopenhag: 3-0Sevilla - Manchester City: 0-4Paris Saint-Germain - Juventus: 2-1Benfica - Maccabi Haifa: 2-0UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam A, B, C ve D Grubu ilk hafta maçları yapılacak.