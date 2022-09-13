SPOR
13 Eylül 2022 - 23:31

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürüyor. Devler Ligi'nde bugün 7 maç oynanırken, günün dikkat çeken müsabakasında Bayern Münih, Barcelona'yı 2-0'la geçti.

SPOR
13 Eylül 2022 - 23:31
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı


UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda A, B, C ve D grubunda 1 maç dışında 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında Inter, Viktoria Plzen'i 2-0 mağlup ederken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 72. dakikada oyuna girdi. İtalyan ekibi bu sonuçla ilk galibiyetini aldı. D grubunda ilk maçlarını kazanan Sporting CP ve Tottenham, Portekiz'de maruz kaldı. Sporting karşılaşmada 90 ve 90+3. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bayern, Barça'yı devirdi



Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Barcelona'ya karşı son 4 maçı da kazanan Alman temsilcisi Bayern Münih, İspanyol temsilcisini konuk ettiği maçta ikinci yarı Lucas Hernandez ve Leroy Sane'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Polonyalı golcü Lewandowski eski takımına karşı 11'de başlarken, sonuca etki edemedi.

Liverpool 3 puana uzandı

Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile oynadığı ilk maçı kaybeden Liverpool, 2. maçında 3 puana ulaştı. Anfield Road'da Ajax'ı konuk eden Liverpool, Salah ve Matip'in attığı golllerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Grup maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Liverpool: 2 - Ajax: 1
Porto: 0 - Club Brugge: 4
B. Leverkusen: 2 - Atletico Madrid: 0
Viktoria Plzen: 0 - Inter: 2
Bayern Münih: 2 - Barcelona: 0
Sporting Lizbon: 2 - Tottenham: 0
Marsilya: 0 - E. Frankfurt: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda ertelenen Rangers - Napoli karşılaşması ile E, F, G ve H grubunda ikinci hafta maçları yarın yapılacak.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Galatasaray - Konyaspor Maçı Canlı Anlatım!
Galatasaray - Konyaspor Maçı Canlı Anlatım!
Burhan Akbudak: 'Bu takımın bir parçası olduğum ve hedeflerime ulaştığım için çok mutluyum'
Burhan Akbudak: 'Bu takımın bir parçası olduğum ve hedeflerime ulaştığım için çok mutluyum'
A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
Efrahim Kahraman: 'Yasemin Adar Yiğit ile tarih yazdık'
Efrahim Kahraman: 'Yasemin Adar Yiğit ile tarih yazdık'
Avrupa’da haftanın maçlarına Türkler damga vurdu
Avrupa’da haftanın maçlarına Türkler damga vurdu
Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Haberler
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak'
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir...
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan...
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı...
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Yangını çay içerek izledi
Yangını çay içerek izledi
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel...
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı