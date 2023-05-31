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31 Mayıs 2023 - 00:45

Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, Ankaragücü karşısında coştu! MKE Ankaragücü 4-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig 36. hafta maçlarında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 23. şampiyonluğuna sezonun bitmesine iki hafta kala elde etti.

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31 Mayıs 2023 - 00:45
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Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, Ankaragücü karşısında coştu! MKE Ankaragücü 4-1 Galatasaray


Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 2022-2023 sezonu şampiyonu oldu. Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray, ilk yarının 7. dakikasında Mauro Icardi'nin golü ile öne geçerken bu golden tam dokuz dakika sonra rakibi MKE Ankaragücü'ndeki, Milson'ın golü ile berabere kaldı.

MKE Ankaragücü 4-1 Galatasaray



Galatasaray ilk yarıda çok sayıda pozisyon yakaladı ve Arjantinli yıldız 38. dakikada yeniden sahneye çıktı ve bir gol daha atarak soyunma odasında 2-1 önde olarak geçti. İkinci yarıya giren Galatasaray, 73. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ve 78. dakikada Sergio Oliveira'nın golleriyle rakibini 4-1 mağlup ederek 23. lig şampiyonluğunu elde etti.

"Galatasaraylı futbolcular çok mutlu"

Son düdük çaldığında, 23. şampiyonluğunu elde eden Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu ilan edince çok sevindiler. Hakem Volkan Bayaraslan bitiş düdüğünü çalarken, sarı-kırmızılı futbolcular galibiyeti kutlamak için sahanın ortasında toplandı. Oyuncular daha sonra galibiyet heyecanını taraftarlarla paylaşmak için deplasman tribünlerine yöneldi.

MKE Ankaragücü 4-1 Galatasaray

Basın gişesinin arkasındaki tribünden izleyen Galatasaraylı teknik direktörlere MKE Ankaragücü taraftarları, maçın ardından ve golden sonra tepki gösterdi. Numaralı tribünlerde yer alan taraftarlar, o alandaki maç sonunda kazanılan galibiyet sevincine büyük coşkuyla karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi, ortak görüşmelerin daha fazla genişlemesini engelledi. Maçın ardından kale arkasında arbede çıktı. Taraftarlar arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

"Icardi tarih yazdı"

MKE Ankaragücü 4-1 Galatasaray

Galatasaray'ın yıldızı İcardi, MKE Ankaragücü'ne attığı golle tarihe geçti. Arjantinli futbolcunun üst üste beş maçta gol kaydettiği görülürken Galatasaray'ın son dönemde attığı sekiz golün hepsini atarak bunu yapan ilk sarı-kırmızılı oyuncu oldu. Icardi ayrıca ligde 21 gol atarak bir sezonda 20 golü aşan dördüncü Galatasaray oyuncusu olarak adını yazdırdı.

Galatasaray formasıyla bu sezon Mario Jarder, Milan Barros ve Bafetimbi Gomis 20 gol kaydetti.

MKE Ankaragücü 4-1 Galatasaray

"Kerem Aktürkoğlu gol paslarıyla yıldızlaştı"

Galatasaray'ın milli yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu, pas atan bir yıldızdı. Kerem, Sarı Kırmızılılar adına dört golden üçünü atarak farkını ortaya koydu.

Barış Alper ise, şampiyonluk maçında sessizliği bozdu. Genç futbolcu, yaklaşık beş aydır başkentin kapılarındaki sessizliği bozdu. İkinci yarı yedek kulübesinden çıkan ve bu sezon ligde üç gol atan Barış Alper, bu sezeondaki son golünü 4 Ocak'ta MKE Ankaragücü karşısında kaydetmişti.

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