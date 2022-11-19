SPOR
19 Kasım 2022 - 13:03

Şampiyonluk için o ismi satın alıyorlar

Bu sezon ligde uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluk hedefi için mücadele eden ve ligin zirvesinde yer alan Arsenal, şampiyonluk hedefi için Ocak transfer dönemini iyi değerlendirmenin peşinde.

SPOR
19 Kasım 2022 - 13:03
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Şampiyonluk için o ismi satın alıyorlar


Bu sezon ligde uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluk hedefi için mücadele eden ve ligin zirvesinde yer alan Arsenal, şampiyonluk hedefi için Ocak transfer dönemini iyi değerlendirmenin peşinde.

Bu hedef için Brezilyalı orta saha oyuncusu Danilo'yu belirleyen Arsenal Danilo'nun kulübü Palmeiras ile görüşme halinde. Palmerias uygun bir teklif gelirse oyuncuyu satmaya hazır.



Bir süredir orta sahasını güçlendirmek isteyen Arsenal'in Danilo ile ilgilendiği biliniyor. 21 yaşındaki oyuncu son sezonlarda Brezilya ekibinin öne çıkan oyuncularından biri oldu. Onun bu formu, Ocak ayında bir hamle yapmaya istekli olduğu düşünülen Arsenal'in dikkatini fazlasıyla çekiyor. 

şampiyonluk için transfer

Jesus'un arkadaşı

Bu sezon başında City'den transfer edilen Gabriel Jesus'un da arkadaşı olan Danilo ile görüştüğü ve kendisini Londra'ya davet ettiği konuşmalar arasında.

Brezilya basınında yer alan habere göre Palmeiras'ta Danilo için 17 milyon Sterlin istediği iddia edildi ve bu bedel ödenirse oyuncunun bonservisini İngiliz ekibine kabul edeceği söylenildi. 

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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