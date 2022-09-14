Samsun 7. Tarım Fuarı açıldı













100'e yakın firmanın katıldığı 7. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Tarım ve hayvancılık alanında birçok üretici ve ihracatçı firmanın yer aldığı fuar, 18 Eylül'e kadar ziyaretçilerini misafir edecek.7. Tarım Fuarı'nın çok etkili olmasını beklediklerinin vurgusunu yapan TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Tarım konusunda sektörün en büyük buluşmasına ev sahipliği yapıyoruz. Samsun Tarım Fuarı 7. kez ziyarete açılıyor. 18 Eylül'e kadar ziyarete açık kalacak. Tüm Karadeniz, İç Anadolu, Marmara, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illere de hitap eden bir fuar. Aynı zamanda ülkemiz tarım sektörünün önemli merkezlerinden olan Samsun'da tarım konusundaki gelişmeyi, yenilikleri, modernizasyonu bölge çiftçisine ve halkımıza göstermek için buradayız. şuandan itibaren Türkiye'nin dört bir yanından ve ülke dışından gelen ziyaretçiler var. Gürcistan, Bulgaristan, Irak ve İran başta olmak suretiyle 10'un üzerinde ülkeden ziyaretçi var. Amaç buraya katılan üretici ve ihracatçı markaları da bu fuar vesilesi ile yeni müşteriler ve pazarlar bulması. Hem iç tüketime yönelik bir fuar olması bunun yanı sıra dışarıya ürünlerin satılması, tarım ihracatına katkı sağlaması için fuarın önemli bir görevi var. 100'e yakın firma fuarda yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa gibi Türkiye'nin çeşitli illerinden de fuara katılan firmalar var. Geçen hafta TÜYAP olarak Eskişehir'de bir tarım fuarı açmıştık. O fuarın müthiş bir ticaret sonuçları doğdu. İyi bir satış yakalandı. Bu fuarda da müthiş bir satış bekliyoruz. Fuardan sonra bu yıl Ekim'de Bursa'da, Kasım'da Adana'da ve finali Aralık'ta İstanbul'da yapacağız. TÜYAP olarak Türk tarım sektörüne katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2023 yılı programımız hazır. 2023'te farklı illerde yapacağımız tarım fuarları ile Türk tarım sektörünün büyümesine, tarım sektörünün dış ticaretinin artmasına, tarım modernizasyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.Fuarcılık anlamında Samsun'un bölgenin merkezi konumunda bulunduğuna en önemli İlhan Ersözlü, “Samsun, bölgenin dikkat çeken ticaret merkezi. Sosyal gelişmişlik düzeyi ve üretim kapasitesi de belli sektörlerdeki potansiyeli ile Karadeniz Bölgesi'nin öne çıkan ili Samsun. Samsun'da fuarcılık geçmişten gelen bir alışkanlık, kültür. İzmir ile birlikte Samsun ülkemizin en eski fuar şehirlerinden biri konumunda. Son dönemde TÜYAP'ın Fuar Merkezi'ni işletmesi ile profesyonel anlamda ve uluslararası anlamda büyük buluşmalar başladı. Farklı sektörlere yönelik fuarlar düzenlenmeye başladı. an itibariyle yılda farklı sektörlerde 6 fuar hazırlıyoruz. İnşaat, mobilya, dekorasyon, gıda, tarım, hayvancılık, kitap gibi sektörlerde Samsun oldukça önemli buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Bu fuar alanı da çok nitelikli bir altyapıya sahip fuar alanı ancak fuarlarda da yetmiyor. 2 salonumuz var. Bu salonları her fuarda ağzına kadar dolduruyoruz, bazı fuarlarda yetmiyor. Bazı katılımcılara, ‘Özür diliyoruz, bir sonraki yıl size yer açmak istiyoruz' diyoruz. Belki bu fuar alanı büyürse fuarlar da daha büyüyecek, Samsun'a olan katkısı, ülke ekonomisine olan katkısı ve bölge ekonomisine olan katkısı da artacaktır” ifadelerine yer verdi.Tarım Fuarı'nı Türkiye'nin en büyük tarım fuarı haline getirmek istediklerini vurgulayan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Samsun'da çok iyi bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Samsun'un potansiyelini hep konuşuyoruz. Samsun 2 akarsuyu ile klima ikliminin güzelliği ile verimli toprakları ile bu bize bahşedilmiş. Bundan sonra bize düşen; ‘Biz bunu nasıl değerlendiririz'. Yatırım, üretime ne kadar dönüştürebiliriz, halkımızın ve insanlığın hizmetine nasıl dönüştürebiliriz? Bunların üzerinde durmak lazım. Çünkü potansiyel kelimesine takılıp kaldığımızı görüyorum. Bu tarımda da turizmde de diğer kulvarda da böyle olabiliyor. Verimli topraklardayız ve tarımsal üretim nitelikli. Daha iyi nasıl yapılabilir, örtü altına nasıl geçilebilir, katma değeri yüksek ürünler nasıl daha çok üretilebilir? Bunların saklanması ve değerlendirilmesi suretiyle ihracatını arttırarak katma değerini nasıl daha çok arttırabiliriz? Üzerinde durduğumuz konular bunlar. Tüm kamu kurumları bu konuları çalışıyoruz. Samsun panayır tipi fuarcılığı da çok güzel yaşamış bir bölge fuar merkezi. İnşallah buradaki fuar merkezini de özellikle tarım fuarında ülkemizdeki en büyük tarım fuarı haline getirmek için hep beraber çalışmak zorundayız. Samsun bunu fazlasıyla hak ediyor” ifadelerini kullandı.Dünyadaki dikkat çeken konuların başında gıda ve tarım gibi konuların geldiğine değinen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, “En büyük meselelerden bir tanesi insanın karnının doyması meselesidir. İnsan aç kaldığında, yokluk hissine kapıldığında, gelecek krizi hissettiğinde davranışları çok farklı bir boyuta doğru gittiğini pandemide gördük. Pandemide koca koca devletlerin ilaçlara el koyduğunu gördük. Rusya-Ukrayna çekişmesinde de gıdaların nasıl el değiştirdiğini, nasıl bloke edildiğini, ambarların patlatılarak başka ülkelere aktarıldığını maalesef gördük. Onun için dikkat çeken meselemiz kendi kendine yetebilen tarımsal ürünleri hayata geçirmektir. Bunu sadece yetiştirip, ham olarak satmak değil tarladan pakete, paketten rafa raftan da tüm dünya mutfağına sokmak gibi hedefimiz var. Bu fuarlar da o anlamda oldukça önemli” diye konuştu.Samsun'un tarım anlamında oldukça önemli bir konumunun olduğunu önemini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Durduk yerde hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Özellikle pandemi süreci şu andaki kuzeydeki çatışma dolayısıyla asıl üretimin bu alan olduğunu bütün dünya kavradı. Hepimiz bunu bir kez daha anlamak durumundayız. Türkiye'nin ender, mümbit bir üretim havzası Samsun'dur. Büyük ova kapsamında 3 tane ovamız var. 3 tane ovanın dışında da aslında bütün coğrafyamız bir üretim alanıdır. Normal açık arazi üretiminden nitelikli üretime gidiyoruz. Özellikle hem sebzeye hem de meyvede hem iç piyasada hem dış piyasada rekabet edilebilmesi için nitelikli, kaliteli üretim altına girmek durumundayız. Büyükşehir belediyesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ve büyükşehir hiçbir ayrım yapmıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını arttırarak birlikte çalışıyoruz. Samsun'daki üretim potansiyelimiz, bilgi ve becerimiz bu konuya bir hayli müsaittir” diye açıklama yaptı.Üretilen ürünlere katma değer katarak, ekonomiye katkı sağlamak istediklerini belirten Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bizler tarımsal anlamda çok bereketli bir coğrafyada yaşıyoruz. Karadeniz olarak birkaç tane ürüne sahibiz. Bunlardan bir tanesi çay, bir tanesi fındık, çeltik, mısır, buğday ve hem de da, iki tane çok değerli ovamız var. Oransal olarak ele avuca gelen aslına bakarsanız yaz ve kış meyvesi üretiyoruz. Biz bu ürünlerin bir kısmını sadece çuvala sokarak satıyoruz. Bunlardan çuvala değil de paketleyip sattığımız ürünün başında çay geliyor. Fındığı üretiyoruz, çuvallayıp ihraç ediyoruz. Bizim tarımsal ürünlerde 2. sırada olan ürünümüzdür. Ürettiğimizin yüzde 85'i ihracat yapıyoruz. Yüzde 15'i ise çerez olarak ülkemizde tüketiyoruz. Kapya biberi de çuvala koyup satıyoruz. Bizim bundan ziyade şuna kafa yormamız lazım; bunu kavanoza veya pakete sokmamız lazım ki bizim insanımıza iş verelim. Bunu da ihraç etmek kaydıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlamamız lazım” dedi.Samsun'un tarım alanında Karadeniz birincisi olduğunu söz eden İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise şunları söyledi:“Samsun Karadeniz'in tarımda birincisidir. Bitkisel üretimde Türkiye'de 11. sırada yer almaktayız. Toplam arazi varlığımız 3 milyon 740 bin dekardır. Bunun 2 milyon 240 bin dekarı tarla ürünü, 150 bin dekarı sebze ürünleri, 1 milyon 200 bin dekarı ise meyvecilik alanını kapsıyor. Yaklaşık 1 milyon dekara yakın buğday alanımız var. 400 bin tona aşkın bir rekolte aldık. Fiyatlarımızda çok daha güzeldir. Tarım ürünleri arasında özellikle yağlık ayçiçeği gibi yoğun bir şekilde yapıldı. Çeltik ve soya sahil kesimimizde en fazlaca üretimini yaptığımız tarla ürünlerimizdir. Kapya biberini diğer şehirlere Bafra'dan gönderiyoruz. Çok büyük bir getirisi var. Fındıkta ise yapacağımız rehabilitasyon çalışmaları ile birim alanda verecek miktarı 100 kilodan 150 kiloya arttığımızda ileriki yıllarımızda inşallah 200 bin tona yakın bir rekolteye ulaşacağız. Hayvancılıkta ise manda üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız. Toplamda ise 396 bin büyükbaş hayvanımız ile Türkiye'de 12. sırada, küçükbaş hayvanda ise 276 bin, arıcılıkta 86 bin kovan, kanatlı hayvanda ise 3 milyona aşkın bir potansiyelimiz var.”Fuar, protokol konuşmalarının ardından kurdelenin kesilmesiyle açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri ve beraberindeki heyet stantları gezerek, firma yetkililerinden bilgi aldı. Açılışa ayrıca Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Tarım ve Orman Bakanlığı Yayın ve Tanıtım Hizmetleri Daire Başkanı M. Hamdi Büyüktaş ile protokol üyeleri katıldı.