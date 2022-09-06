YAŞAM
06 Eylül 2022 - 17:26

Samsun'da 5. katın penceresinden düşen şahıs öldü

Samsun'da 5. kattaki pencereden düşen bir kişi hayata gözlerini yumdu.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 17:26
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Samsun'da 5. katın penceresinden düşen şahıs öldü

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. katın penceresinden düşen Tolgahan E. (37) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tolgahan E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.

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