Samsun'da 5 Kişiyi Silahla Yaralayan Şahıs Tutuklandı













Samsun'da iki ayrı yerde 5 kişiyi silahlı yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.E.Ç. (38), patronu Gökhan K.'nin inşaatına giderek burada çalışan inşaat işçilerinin üzerine tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda inşaat işçileri Mustafa K. (36), Murat Ö. (45) ve Musa O. (48) vurularak yaralandı. Olay yerinden araçla kaçan U.E.Ç., kısa süre sonra Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde oto kiralama iş yeri bulunan patronunun ortağı Özgür T. (40) ile yanında bulunan Mümin O.Ç.'ye (20) tabancayla ateş açıp her ikisini de yaraladıktan sonra polise teslim oldu.Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgusu tamamlanan U.E.Ç., bugün Samsun Adliyesine yollandı. Poliste, savcıda ve nöbetçi mahkemede ifade vermeyerek susma hakkını kullanan U.E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.