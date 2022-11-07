10 gün önce Rasim Ciğer (90) ve oda arkadaşı Mehmet Ş. (77) tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ş. kendisine ağaçla saldırdığını iddia eden Rasim Ciğer'den sopa alarak kafasına vurdu.
GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:40
Samsun'da akıl almaz olay! Huzurevinde yaşlı adam kafasına aldığı baston darbesiyle yaşamını yitirdi!
Samsun'da bir huzurevinde oda arkadaşının kafasına sopayla vurulduğu söylenilen yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…
GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:40
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