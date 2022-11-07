Samsun'da akıl almaz olay! Huzurevinde yaşlı adam kafasına aldığı baston darbesiyle yaşamını yitirdi!







BUGÜN YAŞAMINI YİTİRDİ







10 gün önce Rasim Ciğer (90) ve oda arkadaşı Mehmet Ş. (77) tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ş. kendisine ağaçla saldırdığını iddia eden Rasim Ciğer'den sopa alarak kafasına vurdu.Huzurevi personelleri müdahalede bulundu. Yaralı Rasim Ciğer ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı adam bugün yaşamını yitirdi.