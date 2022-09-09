Kaza, saat 17.30 sıralarında Vezirköprü Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AFT 117 plakasına sahip minibüs ile 34 GS 5101 plakasına sahip otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 26 kişi yaralandı. Yaralılar Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün Samsun'daki hastanelere sevk edildiği bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.
YAŞAM
09 Eylül 2022 - 19:52
Samsun'da feci kaza: Minibüs ile otomobil çarpıştı, 26 kişi yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 26 kişi yaralandı.
YAŞAM
09 Eylül 2022 - 19:52
Kaza, saat 17.30 sıralarında Vezirköprü Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AFT 117 plakasına sahip minibüs ile 34 GS 5101 plakasına sahip otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 26 kişi yaralandı. Yaralılar Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün Samsun'daki hastanelere sevk edildiği bildirildi.
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