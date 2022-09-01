YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:00

Samsun'da Kıraç Konseri

Samsun’da, TEKNOFEST KARADENİZ çerçevesinde sahneye çıkan Anadolu rock sanatçısı Kıraç, hayranlarını coşturdu.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Samsun'da Kıraç Konseri


Samsun'da, TEKNOFEST KARADENİZ çerçevesinde sahneye çıkan Anadolu rock sanatçısı Kıraç, hayranlarını coşturdu.


Samsun Büyükşehir Belediyesi, açık sahne halk konserlerine devam etmektedir. TEKNOFEST KARADENİZ 2022 organizasyonu kapsamında ünlü sanatçıların sahne aldığı konserlere büyük ilgi gösteren gençler, gönüllerince eğleniyor. Çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşan ziyaretçiler, günün yorgunluğunu ise ünlü sanatçıların konserlerinde atıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun TEKNOFEST ile bütünleştiği Çarşamba Havalimanı'ndaki festival alanında sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Resul Dindar, şarkılarıyla gençlere unutulmaz gece yaşattı. Festivalin ikinci gününde Batı Park konser alanında Anadolu rock sanatçısı Kıraç, gençlerle buluştu. Şarkılarıyla coşturan Kıraç, gençleri eğlencenin doruğuna çıkardı. Konserin sonu itibariyle ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ömer İdris Akdin, ünlü sanatçıya Samsunspor forması ile belediyenin kenevir atölyesinde kadınlar tarafından tezgahlarda üretilen gömlek hediye etti.




Samsun'un beklediğinden daha büyük enerjiye mevcut olduğunu vurgusunu yapan ünlü sanatçı Kıraç ise TEKNOFEST'in düzenlenmesinde büyük rolü bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti. Ücretsiz açık sahne TEKNOFEST konserleri, İlyas Yalçıntaş, Uğur Işılak ve Zara ile devam edecek.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Zincir marketlerin bu oyununa dikkat! Raftaki etiketin fiyatı kasada değişiyor!
Zincir marketlerin bu oyununa dikkat! Raftaki etiketin fiyatı kasada değişiyor!
İşte dünyanın en büyük balığı Arapayma! Arapayma balığı ne zaman avlanılır? Balık değil bir canavar!
İşte dünyanın en büyük balığı Arapayma! Arapayma balığı ne zaman avlanılır? Balık değil bir canavar!
HDP’li Semra Güzel tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi
HDP’li Semra Güzel tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi
Son Haberler
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış...
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti!...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi'...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz...