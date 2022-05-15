YAŞAM
15 Mayıs 2022 - 09:18

Samsun'da otomobil bahçe duvarına çarparak takla attı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir otomobil bahçe duvarına çarparak takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

YAŞAM
15 Mayıs 2022 - 09:18
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Samsun'da otomobil bahçe duvarına çarparak takla attı
Samsun-Sinop karayolu Emirefendi Mahallesi'nde  gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Sinop istikametine seyir halinde olan bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı.Bahçe duvarına çarpan araç takla atarak ters döndü. 

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Araçta bulunan şahıslar araçta sıkışınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Yaralılar bulundukları yerden güçlükle çıkartıldı.

Kazada otombilden çıkartılan 53 yaşındaki Halil İbrahim Katipoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılardan 31 yaşındaki Aykut Uyanık ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan yaralı Latif Hasbolat, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kazada hayatını kaybeden Halil İbrahim Katipoğlu'nun, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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