YAŞAM
20 Eylül 2022 - 08:36

Samsun'da suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı kararı

Samsun merkez ve Bafra ve Yakakent ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 08:36
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Samsun'da suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkez ile Bafra ve Yakakent ilçelerinde bu sabah aynı anda operasyon düzenledi. Örgüt faaliyeti çerçevesinde tefecilik, yağma, uyuşturucu madde ticareti suçları başta olmak suretiyle bir çok suç faaliyeti tespit eden suç örgütüne üyesi 17 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyona KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü, TEM ŞUbe Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de yardımcı oldu. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda yine birden fazla silah elde edildi. Soruşturma devam etmekte.

Muhammer Ay

 

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Haber Editörü
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