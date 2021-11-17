Samsun'da zincirleme kaza! 14 araç birbirine girdi!

Şans eseri zan kaybının yaşanmadığı, 2 kişinin yaralandığı kazalar peş peşe Samsun'da yaşandı.Gelen bilgilere göre Samsun Ordu arasındaki karayolunda ilk olarak 3 aracın birbirine girdiği kaza meydana geldi. Bu kaza sonrasında kısa mesafede toplamda 11 araç daha zincirleme trafik kazasına karıştı.14 aracın karıştığı kazalarda şans eseri can kaybı yaşanmazken, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kısa süre içinde bölgeye gelen ekipler yaralı vatandaşları yapılan ilk yardım sonrasında hastanelere kaldırıldı.Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk’un bulunduğu araç da arkadan darbe alarak maddi hasar yaşayan araçlardan oldu. Polis ekiplerince yol trafiğe kapatılarak araçlar için çekici çağrıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.