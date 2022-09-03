Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı













Samsun'da 2 otomobil ve 1 akülü aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Atakum ilçesi Kent Ormanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 tekerlekli akülü araca arkadan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle akülü aracı kullanan kişi yaklaşık 20 metre sürüklenerek yaralandı. Bu sırada akülü araca çarpan otomobile de arkadan bir başka otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan akülü araç sürücüsü yaşlı adam, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.