Samsung Galaxy J2 özellikleri, satış fiyatı ve çıkış tarihi







Samsung Galaxy S7 özellikleri







Samsung Galaxy J2 telefon

Galaxy J2 satış zamanı

2015 tarihinde çıkan Samsung Galaxy S7 telefonunun özellikleri telefon araştırması yapan insanlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Samsung Galaxy S7 telefonu özellikleri nelerdir? Samsung Galaxy S7 telefon özellikleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Samsung Galaxy S7 özellikleri bir önceki telefon olan J1'e göre daha fazla olarak biliniyor. Samsung Galaxy S7 4.7 inç ekran, 1 GB RAM ve 1.3 GHz CPU Exynos 3475 işlemciden oluşuyor. Telefonun ön kamerası 2, arka kamerası ise 5 megapiksel olarak çıkarıldı. Telefonda aynı zamanda çift sim kart özelliği ve 1.000 mAh batarya bulunuyor. Galaxy J2 telefonunda bulunan Ultra Data Saving özelliği ile birlikte telefon kullanımının süresi daha da arttırılmış oldu. Bu özellik ise telefon kullanımında yüzde 11 tasarruf sağlamayı amaçlayarak tasarlandı.Galaxy J2 telefonun diğer telefonlara göre daha uygun olarak piyasaya sürüldüğü de biliniyor. Telefon ekranı 4.7 inç ve 540x960 piksel olarak tasarlandı. Önceki telefonda düşük piksel kullanılması kullanıcıları rahatsız ediyordu ve yeni çıkarılan sürümde bu sorunun giderilmesinin amaçlandığı biliniyor. Telefonun ön kamerası 2, arka kamerası ise 5 megapiksel. Telefon isteğe bağlı çift sim kart kullanma özelliği sunuyor ve iki sim kart aynı anda kullanılabiliyor. Galaxy J2 telefonda 8 GB genişletilebilir hafıza ve 1 GB RAM bulunuyor. Telefon ilk satışa başladığında ülke dışında 130 dolar olarak satışa başladı, Türkiye'de ise ilk zamanlar 500-600 TL olarak satışa sunuldu.Galaxy J2 akıllı telefonun 2015 Eylül tarihinde satışa çıkarıldı.