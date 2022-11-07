TEKNOLOJİ
07 Kasım 2022 - 12:10

Samsung Galaxy S23 ne zaman çıkacak? Galaxy S23 özellikleri neler? Galaxy S23 snapdragon yongasından güç alacak

Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Samsung Galaxy S23 uzun zamandır merakla bekleniyor. Kısa süre içinde kullanıcılarla buluşacak olan telefonun özellikleriyle ilgili detaylar da belli oldu. İşte, Samsung Galaxy S23 özellikleri...

TEKNOLOJİ
07 Kasım 2022 - 12:10
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Samsung Galaxy S23 ne zaman çıkacak? Galaxy S23 özellikleri neler? Galaxy S23 snapdragon yongasından güç alacak


Önceden gelen sızıntılar ile beraber Galaxy S23'ün Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin gücünü alacağı kesinleşmişti. Konuyla ilgili beklenen resmi açıklama ise sonunda geldi.

SAMSUNG GALAXY S23 ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

İşlemci üreticileri arasında yer alan Qualcomm, son çeyreğin mali sonuçlarını duyurduğu etkinlikte bir sonra ki çeyrekle ilgili de açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalardan birisi de Samsung Galaxy S23 ile ilgiliydi. Qualcomm CFO'su Akash Palkhiwala, Galaxy S23'ün şirketin yeni yonga seti snapdragon 8 Gen 2'nin kullanılacağı doğrulandı.



 galaxy s23

Samsung, önceki senelerdi kimi yerlerde Snapdragon, kimi yerlerde de Exynos yonga setini satışa sunuyordu. Aynı zamanda Plus veya Ultra gibi çeşitli modellerde de çeşitli yonga setleri kullanılıyordu. Fakat bu zamana dek konuşulanlar, standart modelle birlikte Galaxy S23+'ın Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacağını gösteriyor. Bu doğrultuda Samsung bu sene bütün Galaxy S23 modeli telefonlarını Qualcomm'un yonga seti ile satabilir.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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