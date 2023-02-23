TEKNOLOJİ
23 Şubat 2023 - 19:15

Samsung, Oppo, Xiaomi telefonu olanlar yandı! Bu uygulamalar yüklüyse hemen silin

Teknoloji gerektiğinde çok yararlı olabildiği gibi bazı durumlarda da oldukça olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Erişim konusunda, kişilerin özel yaşantıları ve aslanları kolaylıkla ihlal edilebiliyor. Bu durumun sebebi ise teknoloji. işte Teknoloji Devi Samsung, Oppo, Xiaomi telefonlar ile başımıza gelenler. Dikkat edin. İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
23 Şubat 2023 - 19:15
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Samsung, Oppo, Xiaomi telefonu olanlar yandı! Bu uygulamalar yüklüyse hemen silin
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Samsung, Oppo, Xiaomi telefonu olanlar yandı! Bu uygulamalar yüklüyse hemen silin. Teknoloji bu kadar hayatımızı esir almışken bu uygulamaların hayatımıza çok fazla girebileceğini biliyor musunuz?

 Teknoloji gerektiğinde çok yararlı olabildiği gibi bazı durumlarda da oldukça olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Erişim konusunda, kişilerin özel yaşantıları ve aslanları kolaylıkla ihlal edilebiliyor. Bu durumun sebebi ise teknoloji. işte Teknoloji Devi Samsung, Oppo, Xiaomi telefonlar ile başımıza gelenler. Dikkat edin. İşte detaylar...

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UZMANLARDAN UYARI GELDİ! HEMEN SİLİN!



O telefon sahiplerini ilgilendiren açıklamalar konunun uzmanlarından geldi. Android kullanıcılarının sık sık karşılaştığı para çekme, kredi kartı bilgilerine erişme gibi sorunlar nedeniyle Samsung, Oppo, Xiaomi telefonlu kişiler rahat değildi. O telefon sahiplerini bekleyen tehlikeye karşı uzmanlar uyardı.

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Dolandırıcılık, hackerlık gibi faaliyetlerin etkin olduğu günümüzde o uygulamalar üzerinden telefona erişim sağlamak çok kolay. Telefon sahiplerinin telefonundaki uygulamaları elekten geçirmesi lazım. İşte o tehlikeli uygulamalar. Eğer telefonunuzda bu uygulamalardan biri var ise hiç beklemeden kaldırın. Dolandırmaya ve erişime davet çıkılan o uygulamaların detayları haberimizin ayrıntılarında...

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İşte uzmanlarca söylenilen ve mutlaka silinmesi gereken o uygulamalar:

Creative 3D Launcher

Vlog Star Video Editör

Wow Beauty Camera

Funny Camera

Razer Keyboard

Coco Camera

Gif Emoji Keyboard

Freeglow Camera 

Speed Camera

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