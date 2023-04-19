Samsung telefonu olanlara kötü haber! Artık Google kullanamayacaksınız: Nedeni açıklandı







SAMSUNG, GOOGLE YERİNE BİNG KULLANMAYI PLANLIYOR











Samsung, Google'ın yerine Bing'i varsayılan arama motoru olarak kullanmayı planlıyor. Bu karar, Google'ın endişelenmesine neden oldu çünkü milyarlarca insan günlük hayatta Google'ı kullanarak restoranlar, yol tarifleri, tıbbi teşhisler gibi birçok konuda arama yapıyor. Ancak, dünya çapında yaygın bir web sitesi olan Google'ın liderliği, Chatgpt'nin sunduğu yeniliklerle sarsılmaya başladı. Microsoft da bu yeniliklerin destekçileri arasında yer alıyor. Gelişen yapay zeka teknolojisi, arama motoru sektöründe köklü değişikliklere neden oluyor. Bu yeniliklerin öncülerinden biri olan Chatgpt, Google'ın liderliğine de meydan okuyor. Samsung'un iddia edilen planı ise, Google'ın endişelenmesine sebep oldu.New York Times'ın haberine göre, teknoloji devi Samsung, cihazlarında varsayılan arama motoru olarak Google yerine Bing'i tercih etmeyi planlıyor. Bu durum, Google'ın pazar payını ciddi şekilde etkileyecek gibi görünüyor. Google, kendi Chatgpt benzeri özelliklerini hızla güçlendirmeye çalışıyor. Bu özellikler arasında eleştiri konusu olan Google Bard da yer alıyor. Belgeler, Samsung'un Google ile sözleşme yenileme konusunda pazarlık yaptığı sırada, Google'ın bu habere "panik" ile tepki gösterdiğini ortaya koyuyor. Eğer Samsung anlaşmayı yenilemezse, Google tarafında milyar dolar seviyesinde kayıp yaşanacağı tahmin ediliyor. Tüm bu gelişmeler, yapay zeka teknolojisi ile birlikte arama motoru sektörünün geleceğine dair önemli ipuçları veriyor.