Samsung'un baş döndüren telefonlarının özellikleri sızdı! Hem fiyatı hem tasarımı göz doldurdu: İşte yeni Samsung Galaxy A32 ve A54!







SAMSUNG GALAXY A34 VE A54’ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI







Samsung, orta segment pazarına hitap etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, uzun bir zamandır haberleri sürekli gündemde tutan Galaxy A34 ve A54 modelleri öne çıkmaktadır. En son olarak, bu akıllı telefonların teknik özellikleri ortaya çıkmıştır.WinFuture, yakında tanıtılması beklenen Galaxy A34 ve A54 modellerinin teknik özelliklerini açıkladı. Galaxy A34'ün 6,6 inç ve A54'ün 6,4 inç büyüklükte Super AMOLED ekranı bulunacak. Ayrıca her iki telefon da Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. Galaxy A34 5G modeli MediaTek Dimensity 900 işlemcisi, 6 veya 8 GB RAM ve 128 veya 256 GB dahili depolama alanı, bir microSD kart yuvasına sahip. Galaxy A54 5G ise, Exynos 1380 yonga seti, 8 GB RAM, 128 veya 256 GB dahili depolama ve bir microSD kart yuvası sunuyor.Galaxy A34, OIS destekli 48 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı, 5 Megapiksel makro ve 13 Megapiksel selfie kameralarına sahip olacak. Arka kamera 4K çözünürlüklü videolar çekebilecek. Galaxy A54 5G, OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açı, 5 Megapiksel makro ve 32 Megapiksel selfie kamerasına sahip olacak. Ön ve arka kameralar ile 4K videolar çekebilme özelliği bulunacak. Her ikisi de 5G desteği, 5.000 mAh pil, 25 W hızlı şarj, çift SIM kart yuvası, GPS, Bluetooth 5.2, NFC ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacak. Galaxy A34 5G Wi-Fi 5 ve 3,5 mm kulaklık girişi sunarken, Galaxy A54 5G ise 3,5 mm kulaklık girişi bulunmayacak fakat Wi-Fi 6 bulunacak. Ayrıca parmak izi okuyucu, IP67 su ve toza dayanıklılık ve stereo hoparlörlere de sahip olacaklar.