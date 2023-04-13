Spor Toto 1. Lig maçlarında Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasında oynana karşılaşmada sahadan Eyüpspor 2-0 galip ayrılmasının ardından Samsunspor'un, Süper Lig'e yükselme durumu netleşti. Samsunspor, açıklanan bu sonuç ile birlikte tam 11 yıl aranın ardından Süper Lig özlemine son vermiş oldu. Samsunspor'un geriye kalan 6 haftadaki maçlarında ligden çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor ile Adanaspor maçlarından direkt olarak 3 puanı kendi hanesine yazdıracak.
SPOR
13 Nisan 2023 - 00:06
Samsunspor'dan son 11 yılın zaferi! Sezon bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e geri döndü..
'Samsunspor Süper Lig'e yükseldi mi?' sorusu bu akşam yanıtlandı. Spor Toto 1. Lig'de 32'inci hafta maçlarında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olurken Yılport Samsunspor, normal sezon bitimine altı hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garanti altına aldı.
SPOR
13 Nisan 2023 - 00:06