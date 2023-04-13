Samsunspor'dan son 11 yılın zaferi! Sezon bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e geri döndü..













SAMSUNSPOR 11 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNDÜ

Spor Toto 1. Lig maçlarında Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasında oynana karşılaşmada sahadan Eyüpspor 2-0 galip ayrılmasının ardından Samsunspor'un, Süper Lig'e yükselme durumu netleşti. Samsunspor, açıklanan bu sonuç ile birlikte tam 11 yıl aranın ardından Süper Lig özlemine son vermiş oldu. Samsunspor'un geriye kalan 6 haftadaki maçlarında ligden çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor ile Adanaspor maçlarından direkt olarak 3 puanı kendi hanesine yazdıracak.Hüseyin Eroğlu liderliğindeki Karadeniz ekibi, Tuzlaspor'u dün evinde konuk etti ve karşılaşmayı 1-0 üstün kapadı. i Eyüpspor ile arasında olan puan farkını 9'a çıkaran Samsunspor, tam 11 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüş yaptı. Ligden çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor ile Adanaspor maçların hükmen galip sayılan Samsunspor, 6 puan daha toplarken bu puanlar Samsung'un Süper Lig'e yükselmesini sağladı.