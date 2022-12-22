Samsunspor Fernando Boldrin ile yollarını ayırdı













Fernando Boldrin'in kariyeri

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Rizespor'da geçirdiği dört sezonun ardından yaz transfer döneminde Samsunspor'a transfer olan orta saha oyuncusu Fernando Boldrin ile yolların ayrıldı.Kırmızı-Beyazlı ekip ayrılığı sosyal medya hesabından duyururken, Fernando Boldrin Samsunspor forması ile çıktığı sekiz maçta iki asist yaparken, gol atma başarısı gösteremedi.Boldrin futbola Brezilya Ligi takımlarından Sao Carlos'ta 2011 yılında başladı. Daha sonra Brezilya'da sırasıyla Americana, Arapongas ve Velo formaları giydi. 2014'te Romanya Ligi takımlarından Concordia'ya transfer olan Boldrin sonrasında A. Giurgiu, FCSB formaları da terletti. 2017'de ülkemiz takımlarından Kayserispor'a transfer olan Fernando Boldrin'in bu kariyeri bir yıl sürdü. 2018'de Çaykur Rizespor'a transfer olan deneyimli orta saha, dört yıl Çaykur Rizespor forması giydi. Boldrin, yaz transfer döneminde Samsunspor'a transfer olmuştu. Kariyerinde 334 maça çıkan Fernando Boldrin, 53 gol, 22 asist kaydetti. Oynadığı maçlarda 57 sarı kart gören orta saha oyuncusu, 1 tane kırmızı kart gördü.