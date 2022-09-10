Samsunspor ile Çaykur Rizespor 45. randevuya çıkıyor













Rizespor ile Samsunspor daha önceden tarihlerinde 44 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarda Samsunspor 16, Çaykur Rizespor 14 galibiyet alırken, 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İki takım Rize'de ise 23 kez maruz kaldı. Rize'deki maçların 10'unu Rizespor, 6'sını ise Samsunspor kazandı. İki takım arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Bu sezon 3 maça çıkan Çaykur Rizespor oynadığı maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan toplarken, 4 maça çıkan Samsunspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 5 puan toplayabildi. Samsunspor rakibi Çaykur Rizespor'a karşı son galibiyetini 9 yıl önce 16 Şubat 2013'te aldı. Rakibini 4-0 ile geçen kırmızı-beyazlılar bundan sonra oynadığı 5 karşılaşmada da rakibine üstünlük sağlayamadı.11 Eylül Pazar günü saat 16.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan ve Nurettin Demir hakem üçlüsü yönetecek.