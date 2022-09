Samsunspor yine sil baştan

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, yaz transfer sezonunu en hareketli geçiren takımlardan biri oldu. Kadrosuna 18 oyuncu takviye yapan Karadeniz temsilcisi, geçtiğimiz sene kadroda bulunan 25 oyuncu ile yollarını ayırdı. Samsun temsilcisi ayrıca kadrosunda bulunan yabancılardan Tomane Mendes, Eraldo Çinari ve Ismael Diomande'ye ise yabancı kuralından dolayı lisans çıkartamadı. Samsunspor'da ayrıca sezon başı transferlerinden Yusuf Ensar Poyrazlı ve Amir Emin Arlı'da başka takımlara kiralandı.

18 yeni oyuncu geldi

Samsunspor bu transfer döneminde kaleci Jakup Szumski (Erzurumspor FK), stoper Alim Öztürk (Ümraniyespor), stoper Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü), sol bek Mücahit Albayrak (Erzurumspor FK), sağ bek Zeki Yavru (Giresunspor), orta saha Celil Yüksel (Adanaspor), on numara Yusuf Emre Gültekin (Ümraniyespor), on numara Fernando Boldrin (Çaykur Rizespor), kanat oyuncusu Kadeem Harris (Metalist Kharkiv), kanat forvet Sarp Ekinci (Hacettepespor), kanat Şener Kaya (Konyaspor), kanat Aryvdas Novikovas (Erzurumspor FK), defansif oyun kurucu Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), kanat forvet Gaetan Laura (Paris FC), kanat oyuncusu Yusuf Ensar Poyrazlı (Elazığspor), on numara Amir Emin Arlı, santrafor Ahmet Sağat (Menemen FK) ve santrafor Douglas Tanque'yi (Khor Fakkan) transfer etti.

25 oyuncuyla yollar ayrıldı

Kırmızı-beyazlılar geçtiğimiz sene kadroda bulunan oyunculardan Recep Burak Yılmaz (Hatayspor), Aladdin Okumuş (Sivasspor-kiralıktan döndü), Yasin Öztekin (Göztepe), Joel Kayamba (Boluspor), Junior Tallo (Ujpest-kiralıktan döndü), Kevin Boli (Bostani), Tolcay Ciğerci (serbest bırakıldı), Hüseyin Öztürk (Adanaspor), Nurullah Aslan (Ankaragücü-opsiyonlu kiralık), Talha Ulvan (Giresunspor), Melih Okutan (Boluspor-kiralık), Guy Yameogo (Boluspor-kiralık), Necmican Cebeci (Kırlarelispor), Vukan Savicevic (Giresunspor), Sheldan Bateau (Beveren-kiralık), Yusuf Ensar Poyrazlı (Arnavutköy-kiralık), Semih Altıkulaç (Chateoubriant-kiralık), Ali Kılıç (Nevşehir-kiralık), Furkan Fehmi Güneş (Kırklarelispor), Alp Tutar (Bucaspor), Hasan Kılıç (Pendikspor), Amir Emin Arlı (GMG Kastamonuspor-kiralık), Ensar Arslan (Kırklarelispor-kiralık), Elhadj Bah (serbest bırakıldı), Melih Altıkulaç (serbest bırakıldı).

Geçen seneden 9 oyuncu kadroda kaldı

Yeni transfer edilen 18 futbolcu ve altyapıdan çıkartılan 20 yaş altı 3 futbolcu hariç Samsunspor'un kadrosunda geçen seneden 9 futbolcu kaldı. Aykut Özer, Yunus Emre Çift, Berk Taşkın, Soner Gönül, Ali Ülgen, Osman Çelik, Cihan Kahraman, Moryke Fofana ve Polat Yaldır'ın yanı sıra 20 yaş altı oyunculardan Ali Taha Demir, Atakan Mert Özdemir, Hakan Patan ve Muhammet Ali Özbaskıcı da bu seneki kadroya dahil edildi.

Samsunspor, bu sezonun ilk devresini 29 kişilik oyuncu havuzuyla geçirecek. Sözleşmesi olduğu halde lisansları çıkartılmayan Tomane Mendes, Ismael Diomande ve Erald Çinari'den ise faydalanamayacak.