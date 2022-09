‘Sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım’ dediği eşi Funda Altınyay’ı sokak ortasında demirle darp etti

“Arkadaşımı Getireceğim Grup Kuralım”

“Sen Bizim Namusumuzsun Diyerek Darbettiler, Sakat Kaldım”

“Tutuklama Talebinde Bulunduk”

Demirle Saldırı Anı Kameralara Yansıdı

23 Temmuz günü Esenkent Mahallesi’nde iddialara göre 2 çocuğa sahip olan anne Funda Altınyay, boşanma sürecinde olduğu ve bir seneden beri ayrı olduğu kocası Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay tarafınca 10 aydır takipteydi. Çocuklarının kursu önünde bekleyen Altınyay, yanına yanaşan Ö.Ş ile selamlaştı. Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay, bir erkek ile selamlaştığı anları gördükten sonra Funda Altınyay’a demir sopayla saldırarak darp etti.Kadına darpta bulunan iki kardeş, sonrasında selam verdiği Ö.Ş.’ye de saldırı da bulundu. Kavganın büyümesinin ardından iki kardeş, olay yerini terk etti. Yaralı olan Funda Altınyay, Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane içerisinde yapılan muayeneler sonucunda kolunun kırıldığını gören doktorlar Funda Altınyay’a platin takarak gözlem altına aldı. Funda Altınyay can güvenliğinin olmadığının altını çizerek, avukat Saim Antlı saldırıda bulunan Ferit Altınyay hakkında tutuklama talebi istediklerini belirtti.Hem darp edildiğini hem de hakarete ve tehdide maruz kaldığını ¬bırakıldığını belirten Funda Altınyay, “Boşanma sebebim şu; bana hep şöyle derdi, ‘Benim hayatımda bir kadın var. Sen 33 yaşına geldin, benim hayatıma nasıl bir kadın girdiyse senin hayatına da bir erkek girmeli. Ben sana güvenlikçi arkadaşımı ayarladım, eve getireceğim. Sizi tanıştıracağım, üçümüz birlikte grup kuralım’ dedi. Ben bu durumdan çok rahatsızdım. Sonra bunları amcasına söyledim. Amcası bizim evimize geldi ve üzerime yürüyerek, ‘Bu olayı kapat. Böyle bir şeyden bahsedersen insanlar ölür’ dedi. Ben de ‘Kim ölürse ölsün, isterse babam ölsün ben bunu açıklayacağım’ dedim. Şiddet, hakaret ve küfrü geçtim ama ne olursa olsun, kendi arkadaşını bana ayarlamaya hakkı yok. Ardından beni istemedi. Benden önce boşanma davası açtı” ifadelerini kullandı Evliliği sürecinde yaşadığı zor süreci de anlatan Altınyay, “Ben 4 yıl boyunca sürekli şiddet gördüm. Beni copla döverdi, kemerle boğazımı sıkıyordu, beni boğuyordu. Olaydan sonra can güvenliğim olmadığı için çocuklarımla birlikte kadın sığınma evine yerleştirildim” ifadelerine yer verdi.Demir ile yapılan saldırı sonrasında ameliyat olduğunun altını çizen Funda Altınyay şu şekilde sözlerine devam etti; “Çocuğu okula götürürken orada başım çok ağrıyordu. Okulun yanındaki muhtarlık bahçesinde oturuyordum. Otururken kendisi ile erkek kardeşi beni gördüler. Sonra gardırobun demiriyle beni dövdü. Ardından kaynım yüzüme bir tokat daha attı. Beni hastanelik ettiler. Ben 6 gün boyunca hastanede yattım, ameliyat oldum. Beni dövmeden önce bir ağabey geldi, nasıl olduğumu sordu. Teşekkür ettim, birbirimizi sorduk. Sonra kenara geçti. O esnada kaynım ve eşim beni takip ediyormuş. Zaten 10 aydır beni takip ettiklerini biliyordum. Çünkü beni sürekli tehdit ediyorlardı. ‘Eğer evden çıkarsan seni döveceğiz, seni sakat bırakacağız, seni öldüreceğiz’ diyorlardı. Olaydan bir hafta önce karakola gitmiştim. Bana, ‘sen hala bizim namusumuzsun, nasıl başka bir erkeğin selamını alırsın? Namusumuzu beş paralık ettin’ dediler. Bu söylemleri bahane ederek beni dövdüler, sakat bıraktılar. Ben koruma istiyorum”Funda Altınyay’ın Avukat Saim Antlı ise Ferit Altınyay’ın tutukluluğunu talep ettiklerini söyleyerek, “İlk boşanma davasını biz açmak istemiştik fakat 2 hafta sonra elimize tebligat geldi. Bizim aleyhimize bir davanın başlatıldığını gördük. Dava yaklaşık 5 ay önce açıldı. 5 ayın sonunda bu olay yaşandı. Yaklaşık 12 defa savcılık üzerinden karşılıklı şekilde şikayet durumu söz konusu olmuş. Aslında sadece boşanma davasını takip edecektik, burada kadına karşı bir şiddet söz konusu oldu. Koruma kararı da ihlal edilince konunun bu duruma geldiğini anladık. Şu an hala koruma kararı var. Savcılık bu anlamda değerlendirme yaptı. İfadeler gereği haksız tahrik olduğunu düşündüğünden kaynaklı bir tutuklama gerçekleşmemiş ama tutuklamanın yapılması adına tutuklama talebinde bulunduk” dedi.Bunun yanı sıra Ferit ve kardeşi Yusuf Altınyay’ın Funda Altınyay’a demir sopa ile saldırıda bulunduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde Funda Altınyay’ın biriyle konuşma yaptığı, sonrasında aniden gelen iki kardeşin demir sopayla kadını darp ettiği, diğerininse o anları cep telefonu ile kayıt altına almaya çalıştığı gözlerden kaçmadı.