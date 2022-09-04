YAŞAM
04 Eylül 2022 - 17:51

'Sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım' dediği eşi Funda Altınyay'ı sokak ortasında demirle darp etti

23 Temmuz günü Esenkent Mahallesi’nde iddialara göre 2 çocuğa sahip olan anne Funda Altınyay, boşanma sürecinde olduğu ve bir seneden beri ayrı olduğu kocası Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay tarafınca demir sopayla darp edildi. İşte o anlara dair kamera görüntüleri...

YAŞAM
04 Eylül 2022 - 17:51
4 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
‘Sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım’ dediği eşi Funda Altınyay’ı sokak ortasında demirle darp etti


23 Temmuz günü Esenkent Mahallesi’nde iddialara göre 2 çocuğa sahip olan anne Funda Altınyay, boşanma sürecinde olduğu ve bir seneden beri ayrı olduğu kocası Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay tarafınca 10 aydır takipteydi. Çocuklarının kursu önünde bekleyen Altınyay, yanına yanaşan Ö.Ş ile selamlaştı. Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay, bir erkek ile selamlaştığı anları gördükten sonra Funda Altınyay’a demir sopayla saldırarak darp etti.

funda altınyay



Kadına darpta bulunan iki kardeş, sonrasında selam verdiği Ö.Ş.’ye de saldırı da bulundu. Kavganın büyümesinin ardından iki kardeş, olay yerini terk etti. Yaralı olan Funda Altınyay, Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane içerisinde yapılan muayeneler sonucunda kolunun kırıldığını gören doktorlar Funda Altınyay’a platin takarak gözlem altına aldı. Funda Altınyay can güvenliğinin olmadığının altını çizerek, avukat Saim Antlı saldırıda bulunan Ferit Altınyay hakkında tutuklama talebi istediklerini belirtti.

“Arkadaşımı Getireceğim Grup Kuralım”

Hem darp edildiğini hem de hakarete ve tehdide maruz kaldığını ¬bırakıldığını belirten Funda Altınyay, “Boşanma sebebim şu; bana hep şöyle derdi, ‘Benim hayatımda bir kadın var. Sen 33 yaşına geldin, benim hayatıma nasıl bir kadın girdiyse senin hayatına da bir erkek girmeli.

Ben sana güvenlikçi arkadaşımı ayarladım, eve getireceğim. Sizi tanıştıracağım, üçümüz birlikte grup kuralım’ dedi. Ben bu durumdan çok rahatsızdım. Sonra bunları amcasına söyledim.

Amcası bizim evimize geldi ve üzerime yürüyerek, ‘Bu olayı kapat. Böyle bir şeyden bahsedersen insanlar ölür’ dedi. Ben de ‘Kim ölürse ölsün, isterse babam ölsün ben bunu açıklayacağım’ dedim. Şiddet, hakaret ve küfrü geçtim ama ne olursa olsun, kendi arkadaşını bana ayarlamaya hakkı yok. Ardından beni istemedi. Benden önce boşanma davası açtı” ifadelerini kullandı

Evliliği sürecinde yaşadığı zor süreci de anlatan Altınyay, “Ben 4 yıl boyunca sürekli şiddet gördüm. Beni copla döverdi, kemerle boğazımı sıkıyordu, beni boğuyordu. Olaydan sonra can güvenliğim olmadığı için çocuklarımla birlikte kadın sığınma evine yerleştirildim” ifadelerine yer verdi.

funda altınyay

“Sen Bizim Namusumuzsun Diyerek Darbettiler, Sakat Kaldım”

Demir ile yapılan saldırı sonrasında ameliyat olduğunun altını çizen Funda Altınyay şu şekilde sözlerine devam etti;

“Çocuğu okula götürürken orada başım çok ağrıyordu. Okulun yanındaki muhtarlık bahçesinde oturuyordum. Otururken kendisi ile erkek kardeşi beni gördüler. Sonra gardırobun demiriyle beni dövdü. Ardından kaynım yüzüme bir tokat daha attı.

Beni hastanelik ettiler. Ben 6 gün boyunca hastanede yattım, ameliyat oldum. Beni dövmeden önce bir ağabey geldi, nasıl olduğumu sordu. Teşekkür ettim, birbirimizi sorduk. Sonra kenara geçti. O esnada kaynım ve eşim beni takip ediyormuş.

Zaten 10 aydır beni takip ettiklerini biliyordum. Çünkü beni sürekli tehdit ediyorlardı. ‘Eğer evden çıkarsan seni döveceğiz, seni sakat bırakacağız, seni öldüreceğiz’ diyorlardı. Olaydan bir hafta önce karakola gitmiştim.

Bana, ‘sen hala bizim namusumuzsun, nasıl başka bir erkeğin selamını alırsın? Namusumuzu beş paralık ettin’ dediler. Bu söylemleri bahane ederek beni dövdüler, sakat bıraktılar. Ben koruma istiyorum”

“Tutuklama Talebinde Bulunduk”

Funda Altınyay’ın Avukat Saim Antlı ise Ferit Altınyay’ın tutukluluğunu talep ettiklerini söyleyerek, “İlk boşanma davasını biz açmak istemiştik fakat 2 hafta sonra elimize tebligat geldi.

Bizim aleyhimize bir davanın başlatıldığını gördük. Dava yaklaşık 5 ay önce açıldı. 5 ayın sonunda bu olay yaşandı. Yaklaşık 12 defa savcılık üzerinden karşılıklı şekilde şikayet durumu söz konusu olmuş. Aslında sadece boşanma davasını takip edecektik,

burada kadına karşı bir şiddet söz konusu oldu. Koruma kararı da ihlal edilince konunun bu duruma geldiğini anladık. Şu an hala koruma kararı var. Savcılık bu anlamda değerlendirme yaptı. İfadeler gereği haksız tahrik olduğunu düşündüğünden kaynaklı bir tutuklama gerçekleşmemiş ama tutuklamanın yapılması adına tutuklama talebinde bulunduk” dedi.

Demirle Saldırı Anı Kameralara Yansıdı

Bunun yanı sıra Ferit ve kardeşi Yusuf Altınyay’ın Funda Altınyay’a demir sopa ile saldırıda bulunduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde Funda Altınyay’ın biriyle konuşma yaptığı, sonrasında aniden gelen iki kardeşin demir sopayla kadını darp ettiği, diğerininse o anları cep telefonu ile kayıt altına almaya çalıştığı gözlerden kaçmadı.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Son Haberler
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu!...
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan...
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin...
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Van’da şüpheli valiz alarmı
Van’da şüpheli valiz alarmı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz...