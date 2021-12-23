GÜNDEM
23 Aralık 2021 - 15:51
Güncelleme: 23 Aralık 2021 - 15:51

Sanat dünyasını üzen haber: Şarkıcı Faruk Tınaz, yaşamını yitirdi!

Usta sanatçı Faruk Tınaz, bugün İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulunan Tınaz, 65 yaşındaydı. Peki Faruk Tınaz kimdir ve neden öldü?

GÜNDEM
23 Aralık 2021 - 15:51
Güncelleme: 23 Aralık 2021 - 15:51
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Sanat dünyasını üzen haber: Şarkıcı Faruk Tınaz, yaşamını yitirdi!
Bir süredir İstanbul'da hastanede yatan ve tedavi altına olan sanat dünyasının usta isimlerinden Faruk Tınaz'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Usta şarkıcının ölüm haberini ise yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü bildirdi.







Türkiye Jokey Kulübü'nün yaptığı yazılı açıklamada yönetim kurulu üyelerinden Faruk Tınaz’ın hayatını kaybettiği duyuruldu.



Bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden ve hastanede tedavi altında olan Faruk Tınaz 65 yaşındaydı.

FARUK TINAZ KİMDİR?



Usta sanatçı Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 8 çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak doğan Tınaz, eğitim hayatında Nevzat Sümer'den çok sayıda müzik dersleri aldı. 1980 yılında TRT'nin düzenlediği Radyo Özel Eğlence sınavını kazanan Faruk Tınaz, sınavı kazandıktan hemen sonra TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da sahne hayatına adım atan ve daha sonra İstanbul'a gelen Tınaz, 1973 yılında Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşadı. 


 
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