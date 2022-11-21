EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 11:54

Sanat dünyasını yıkan haber: 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun oyuncuları Amasya'da kaza yaptı! 3 ölü 8 yaralı

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'la çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun ekibinin Çorum'daki performansı bitirdikten sonra Samsun'a dönüş yolunda olduğu ortaya çıktı.

EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 11:54
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Sanat dünyasını yıkan haber: 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun oyuncuları Amasya'da kaza yaptı! 3 ölü 8 yaralı


Baş Belası” isimli oyunun Çorum'da sahnelenmesinin ardından 52 ADK 527 plakalı minibüs, tiyatro ekibini alarak Samsun'a doğru yola çıktı. Aykut Bektaş idaresindeki minibüs Amasya - Çorum karayolu üzerinde Merzifon ilçesi Çaybaşı köyü mevkiinde seyir halindeyken Hacı Ahmet Kılıç'ın kullandığı 42 FES 27 plakalı TIR'A çarptı. haber verilmesi üzerine kazanın meydana geldiği yere sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Baş Belası adlı tiyatro oyununun oyuncuları Amasya'da kaza yaptı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 8 KİŞİ YARALANDI



Kazanın hemen ardından olay yerine gelen ekipler minibüste sıkışanları kurtarırken tiyatro oyuncularından Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın kaza anında hayatlarını kaybettiklerini belirlediler. 

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 8 KİŞİ YARALANDI Kazanın hemen ardından olay yerine gelen ekipler minibüste sıkışanları kurtarırken tiyatro oyuncularından Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın kaza anında hayatlarını kaybettiklerini belirlediler.

Minibüs sürücüsü Aykut Bektaş ile oyuncular Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek'in yaralandıkları tespit edilirken yaralılar ambulanslara alınarak Merzifon ve Suluova'da bulunan hastanelere kaldırıldılar. Yaralıların tedavilerine başlandıkları bildirilirken sağlık durumlarına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.

Baş Belası adlı tiyatro oyununun oyuncuları Amasya'da kaza yaptı

Yapılan incelemeler sonrasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri otopsi yapılması için Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken polis kazaya ilişkin geniş çapta bir inceleme başlattığı bildirildi.

SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Baş Belası adlı tiyatro oyununun oyuncuları Amasya'da kaza yaptı

Diğer taraftan Çorum'da meydana gelen kaza sırasında minibüsün içindeki oyuncuların son görüntüleri tatınlandı. Görüntülerin, tiyatro ekibinin bir benzin istasyonunda mola verdiği sırada çekildiği anlaşıldı. Görüntülerde kazaya karışan minibüsün yanında bekleyen oyuncular görülüyor. Oyuncular tur hakkında görüşlerini söylüyorlar.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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