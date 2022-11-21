Sanat dünyasını yıkan haber: 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun oyuncuları Amasya'da kaza yaptı! 3 ölü 8 yaralı

Baş Belası” isimli oyunun Çorum'da sahnelenmesinin ardından 52 ADK 527 plakalı minibüs, tiyatro ekibini alarak Samsun'a doğru yola çıktı. Aykut Bektaş idaresindeki minibüs Amasya - Çorum karayolu üzerinde Merzifon ilçesi Çaybaşı köyü mevkiinde seyir halindeyken Hacı Ahmet Kılıç'ın kullandığı 42 FES 27 plakalı TIR'A çarptı. haber verilmesi üzerine kazanın meydana geldiği yere sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 8 KİŞİ YARALANDI
Kazanın hemen ardından olay yerine gelen ekipler minibüste sıkışanları kurtarırken tiyatro oyuncularından Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın kaza anında hayatlarını kaybettiklerini belirlediler.
Minibüs sürücüsü Aykut Bektaş ile oyuncular Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek'in yaralandıkları tespit edilirken yaralılar ambulanslara alınarak Merzifon ve Suluova'da bulunan hastanelere kaldırıldılar. Yaralıların tedavilerine başlandıkları bildirilirken sağlık durumlarına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.
Yapılan incelemeler sonrasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri otopsi yapılması için Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken polis kazaya ilişkin geniş çapta bir inceleme başlattığı bildirildi.