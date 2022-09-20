YAŞAM
20 Eylül 2022 - 11:17

SanatBurada Contemporary İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

Hepsiburada'nın sanatseverleri çağdaş sanatla buluşturduğu platformu SanatBurada, genç sanatçıların yeni eserlerinden oluşan ilk özel seçkisiyle açıldı. SanatBurada'nın lansmanı, 17. Contemporary İstanbul'da gerçekleştirildi.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 11:17
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SanatBurada Contemporary İstanbul’da sanatseverlerle buluştu


Sanatı ve sanatçıları teknolojisiyle desteklemek, sanatçıların eserlerini geniş kitlelerle paylaşabilmesi hedefiyle SanatBurada'yı hayata geçiren Hepsiburada, Tersane İstanbul'da sanat dünyası ve basından davetlilerin katıldığı bir etkinlikte SanatBurada'yı tanıttı. 17. Contemporary İstanbul'un sponsorları arasında bulunan şirket, 17 Eylül akşamı Tersane İstanbul'da düzenlenen lansman etkinliğinde, ressam Mehmet Sinan Kuran'ın danışmanlığıyla oluşturulan yeni eser seçkisi dijital ekrandan sanatseverlerin beğenisine sundu. Şirket, yeni açılış seçkisi kapsamında 27 genç sanatçıya ait 157 eseri platform üzerinden satışa açtı. Lansmana katılan Ceren İren, Hicran Aksöz, Büşra Şahin, Erin İlkcan Aslan, Özge Baran gibi sanatçıların da eserleri sanat platformunda yer almakta.

Şirket, sanat platformuyla ek olarak Türkiye'nin farklı şehirlerinden 6 sanat inisiyatifinin de Contemporary İstanbul'da yer almasına destek verdi. SanatBurada'nın desteklediği Türkiye'de yükselen farklı çağdaş sanat girişimleri arasında 2019'da Antalya'da kurulan Are Project, disiplinler arası sanatsal üretimleri destekliyor. Bursa'dan İmalat-Hane, Bursa'da güncel sanat eserlerinin üretimine, sergilenmesine ve tartışılmasına imkan oluşturmayı amaçlıyor. Diyarbakır'da yaşayan ve üreten sanatçılarla birlikte hareket eden Loading Art Space, kentin uluslararası alandaki sanatsal farkındalığını ve etkileşimini güçlendirmeyi amaçlıyor. 2017 yılında kurulan Noks Art Space, Kadıköy'de bulunan ortak bir çalışma, üretim ve sergileme alanı olarak göze çarpıyor. İstanbul'dan Viable, farklı lokasyonlarda sanatın ve sanatçının ihtiyacına göre sergiler organize etmeyi planlıyor. Videoist, video sanatı enstitüsü olmasının hedefiyle yola çıkan, bir video hafızası olma yolunda etkinlikler düzenleyen bir kolektif. SanatBurada platformuna e-ticaret platformunun internet sitesinden ulaşılabileceği tespit edildi.



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