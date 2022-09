Sanatsever genç yeteneklere profesyonel destek

Beykent Üniversitesi Ayazağa kampüsünde düzenlen toplantıda akademi ile sanatı buluşturan iş birliği için imzalar atıldı. Düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, üniversite heyeti ve Kulis Maslak yöneticileri katıldı. Toplantının ardından Kulis Maslak'a giden üniversite heyeti mekanı yerinde inceledi. Bin 700 metre kare alanda kurulmuş olan Kulis Maslak'ta dizi, film ve reklam sektörüne mekan sağlama başta olmak suretiyle farklı çeşitlerde prodüksiyon hizmeti veriliyor.Yapılan işbirliği ile Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Kulis Maslak çatısı altında staj ve gerekli görüldüğü takdirde nitelikli iş gücü olarak değerlendirilmelerine olanak ve öncelik tanınacak. Eğitimler, atölyeler, söyleşiler, workshoplar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar gibi etkinliklerin düzenlenmesi için ise Kulis Akademi kurulacak. Kulis Akademi'de gerek Beykent Üniversitesi akademisyenleriyle gerek Kulis Maslak'ın öncülüğünde sektör temsilcileri gençlere eğitim verecek.Heyecanlı bir projeye dahil olmanın sevincini yaşadıklarını vurgusunu yapan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, “Kulis Maslak çok naif, iyi niyetli ve doğru bir girişim. Bu girişim katma değer üreten bir grubun birlikteliğinden doğan inancın; kamuyla, gençlerle, entelektüellere ve ortak birikime sahip çıkmak isteyenlerle paylaştıkları bir toplumsal projedir. Bu projede bizim de katkımızın olacak olması bizleri onurlandırıyor. Değişik kademelerde iş birlikleri yapacağız. Öğrencilerimizi daha donanımlı daha çağdaş bireyler haline getirme yolunda Kulis Maslak'ın çok fazla katkıları olacak” dedi.Üniversitenin tüm birimlerinin Kulis Maslak ile çalışmalar yürüteceğini belirten Prof. Dr. Murat Ferman, “Bu iki kurumun güçlerini birleştirmeleri bizi memnun ediyor. Özellikle Kulis Akademi'nin tüm çalışmalarında öğrencilerimizle, maddi ve manevi olarak her şekilde birikimimizle iş birliği yapacağız. Üniversite çeşitlilik demektir. Üniversiteler sadece laboratuvarlara, dersliklere sığdırılamaz. Dolaysısıyla bu işbirliğimiz ile hiç şüphesiz üniversitemizin dışa açılma serüveninde önemli bir kilit taşı olacaktır” şeklinde konuştu. Teorik ve pratik uygulamalı seminerlerden ortak proje yapımına kadar her alanda işbirliği yapacaklarını kaydeden Prof. Dr. Ferman, “Özellikle Kulis Akademi dünya birikimini, kültür zenginliğini kamuya sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu işin teorik yönünü, bilimsel taraflarını da ortaya koyan birçok seminer, sempozyum, gösteri, konferans gibi bilimsel etkinlikler de planlanıyor. Biz de üniversite olarak her şekilde desteği sağlayacağız” dedi.Kulis Maslak'ın 1700 metrekare bir alan üzerine kurulduğunu belirten Kulis Maslak Kurucu Ortağı Barbaros Çıtmacı, iş birliği konusu ile ilgili olarak şu ifadelerde bulundu:“Mekanımızla tüm içerik üreticilerinin ve prodüksiyon şirketlerinin ortaya koydukları bütün projelerini oluşturmalarında bir alan tahsis etmiş olduk. Bu alanda hem hazırlıklarını yapabiliyorlar aynı zamanda da sanat eserlerini buraya getirebildikleri gibi kiralama da yapabiliyorlar. Burası tüm sektörün bir araya gelmesini sağlayan bir buluşma noktasıdır. Bu noktada Beykent Üniversitesi ile öğrencilerin aidiyet duygusu içerisinde, gerçek sahada kendilerini tanımlayabilecekleri bir proje birlikteliği içerisindeyiz. Öğrenciler, teoride almış oldukları eğitimi pratikte kendilerini geliştirerek ve aynı zamanda da bilgilerini aktararak tüm bu sürece katkı sağlamış da olacaklaradır. Nitekim bu protokolün süreklilik arz emesi gerekiyor ki katma değerini hep birlikte tanımlamış olalım. Amacımız yetişmiş insan gücünü tecrübe ve deneyimle harmanlayarak, Türk içerik üretiminin daha da ön plana çıkmasına katkı sağlamaktır.”Kulis Akademi konusu ile ilgili de açıklama yapan Çıtmacı, “Kulis Maslak'ın üretmiş oldu bir projenin vücut bulmuş hali. Bu projenin karşılığındaki eğitim kurumu ise Beykent Üniversitesidir. Bu program farklı dallara da hitap ediyor. Gençler bu projeyle ilgi alanlarına göre sektörle buluşabilecekler. İş birliğimizin prodüksiyon alanında branşlaşmaya çok fazla kakı sağlayacağını da düşünüyor” dedi.