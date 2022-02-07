Sanayide uygulanan doğal gaz kısıtlaması yarın kaldırılıyor!

İran'ın Türkiye'ye gönderdiği doğal gaz ulaşımında 20 Ocak tarihinde yaşanan teknik arıza nedeniyle sanayi tesislerinde kısıtlamaya gidilmesi yönünde bir karar alınmıştı.
Türkiye'ye gelen gaz girişinin durulması sonrasında alınan kısıtlama kararının 8 Şubat tarihinde kaldırılacağı bildirildi. BOTAŞ'tan yapılan son dakika açıklamasında sanayi tesisleri için uygulamaya alınan kısıntının 8 Şubat Salı günü saat 08.00'den itibaren sonlandırılacağı duyuruldu.
Türkiye'ye gelen gaz girişinin durulması sonrasında alınan kısıtlama kararının 8 Şubat tarihinde kaldırılacağı bildirildi. BOTAŞ'tan yapılan son dakika açıklamasında sanayi tesisleri için uygulamaya alınan kısıntının 8 Şubat Salı günü saat 08.00'den itibaren sonlandırılacağı duyuruldu.