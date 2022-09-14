YAŞAM
14 Eylül 2022 - 09:44

Sancaktepe'de elektrikli bisikletin freni boşaldı, 5 kişilik aile savrularak kamyonete çarptı

Sancaktepe'de freni boşalan elektrikli bisiklet üzerinde yolculuk yapan 5 kişilik aile, savrularak kamyonete çarpıp yola düştü. Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 kişinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

YAŞAM
14 Eylül 2022 - 09:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sancaktepe’de elektrikli bisikletin freni boşaldı, 5 kişilik aile savrularak kamyonete çarptı


Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli bisikletle yolculuk eden 5 kişilik aile, bisiklet freninin boşalmasıyla olay sırasında cadde üzerinden geçen kamyonete çarparak yola savruldu. Kazada anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık personelleri yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.



“5 kişilik aile bağırmaya başlamıştı”

Kaza esnasında kaza yerinde bulunan Rıdvan Sarp, “Sokağa çıktığımda kontrolünü kaybeden elektrikli motosiklet üzerinde 5 kişilik aile bağırmaya başlamıştı. O sırada alt yolda seyir halinde ilerleyen kamyonete çarptıktan sonra ailecek yola savruldular. Çocuklardan biri zaten oldukça uzağa fırladı. Çocuğun durumu kötü görünüyordu. Sağlıkçılara haber verdik. Ambulansla gelip yaralıları götürdüler” şeklinde konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Son Haberler
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak'
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir...
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan...
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı...
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Yangını çay içerek izledi
Yangını çay içerek izledi
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel...
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı