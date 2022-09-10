Sancaktepe'de 'halı' cinayeti: Üst kat komşularına kurşun yağdırdı













Olay, Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak'ta dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, balkona asılı yıkanmış halının suyunun akmasından rahatsız olan kiracı üst katında oturan ev sahibiyle tartışmaya başladı.Balkona asılan halıdan rahatsız olan alt kattaki kiracı Refai K., silahla baba ve oğluna kurşun yağdırdı. Önce binanın girişinde bulunan baba Ebik'i silahla kolundan yaralayan Refai K., ardından hıncını alamayıp silahla kapıyı zorlayarak üst kattaki Adem Ebik'in evine girdi. Adem Ebik'in olaydan habersiz olan ve yatak odasında bulunan 24 yaşındaki oğlu Muhammet Ebik'i silahla göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan genç hayata gözlerini yumdu. Muhammet Ebik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, cinayetin ardından yan binaya kaçtığı öğrenilen şüpheli Refai K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Ayakta durmakta güçlük geçen acılı baba Adem Ebik, “Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Çok büyük acı. Yavrumun hiçbir suçu yoktu. Sabah işten geldi yatmadı. Cuma namazına gitti. Namazdan gelince spor salonuna gitti. Annesi burada halı yıkamış. Onu yukarı getirdi. Annesi ile halıyı yukarıya astılar. Ben de dışarıda ceviz ağacının oradaydım. Baktım alt kattaki kiracı halıyı aşağı çekti indirdi. 'neden böyle yapıyorsun' dedim. 'Sen burada bekle' dedi ardından balkondan bana kurşun sıktı. Kurusıkı tabanca ile şaka yapıyor sandım. Kolumdan yaralandım. Çocuğum spordan gelmiş evde duş alıyormuş. Eşim ile küçük oğlum beni kanlar içerisinde görünce aşağı geliyor. Şahıs da yukarıya silahla çıkıyor. Çocuğumu dairemde, yatak odamda vuruyor. Bu işle ilgisi, haberi yok. Hayat bu kadar ucuz mu? Benim ocağıma ateş düştü onun da evine ateş düşsün" dedi.24 yaşındaki gencin cenazesinin yarın Karabük'te toprağa verileceği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma süreci başladı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Refai K., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na yollandı. Konuya ilişkin emniyetten de basın açıklaması yapıldı.Açıklamada, “Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 'kasten öldürme' suçu konusu ile ilgili Sancaktepe ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 09.09.2022 tarihi saat 16.55 sıralarında, Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir adreste, silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine görevlerimizce adrese geçilmiştir. Yapılan kontrolde; kaza yerinde bulunan M.A.E. isimli şahsın kaza yerinde yaşamını yitirdiği anlaşılmış, A.E. isimli şahsın ise 112 unsurlarınca hafif yaralı olarak hastaneye intikali sağlanmıştır. Yapılan araştırmada; şüpheli şahsın maktul ve babası A.E.'nin kiracısı olduğu, olay günü aralarında halı yıkayıp balkona asma meselesi yüzünden tartışma çıktığı, şüpheli R.K. isimli şahsın, balkona asılan halılardan rahatsız olduğu gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu olayın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs görevlilerimizce yakalanmış, olayda kullanılan silah şüphelinin ikametinden ele geçirilmiştir. Konu konusu ile ilgili tahkikat işlemleri devam etmekte. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.