Sancaktepe’de hatalı dönüş kazası: Taksinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu













Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 P 511 plakasına sahip otomobilin, sürücüsünün dönüş yasağı olan yoldan dönmek için ani manevra yapması nedeniyle frene basmaya fırsat bulamayan motosiklet sürücüsü, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü, karşı şeritten gelen taksinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza sonucu şerit değiştiren motosikletin çarptığı taksinin tekeri patladı. Hatalı dönüş yaparak kazaya sebep olan sürücü ise motosiklet sürücüsünün yardımına koşmak yerine otomobiliyle ilgilendi. Trafiğin kapanmaması için aracını ileriye alacağını söyleyen hatalı otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. O anlar bir başka sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada ölümden kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü kaçan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.Taksinin altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü, “ Ben normal yolumda gidiyordum. Önümdeki aynaya bakmadan bir anda sola dönüş yaptı. Ben de duramadım direksiyonu kırmaya çalıştım. Karşı şeritten gelen taksiyle çarpıştım. Hatalı dönüş yapan otomobil sürücüsü ileriye doğru gitti. Gelmesini halen bekliyoruz ancak gelmeyecek” ifadelerini kullandı. ,