YAŞAM
06 Eylül 2022 - 09:52

Sancaktepe'de hatalı dönüş kazası: Taksinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Sancaktepe'de hatalı dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen taksinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anları ise bir başka sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 09:52
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sancaktepe’de hatalı dönüş kazası: Taksinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu


 Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 P 511 plakasına sahip otomobilin, sürücüsünün dönüş yasağı olan yoldan dönmek için ani manevra yapması nedeniyle frene basmaya fırsat bulamayan motosiklet sürücüsü, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü, karşı şeritten gelen taksinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza sonucu şerit değiştiren motosikletin çarptığı taksinin tekeri patladı. Hatalı dönüş yaparak kazaya sebep olan sürücü ise motosiklet sürücüsünün yardımına koşmak yerine otomobiliyle ilgilendi. Trafiğin kapanmaması için aracını ileriye alacağını söyleyen hatalı otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. O anlar bir başka sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada ölümden kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü kaçan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.



“Aynaya bakmadan bir anda sola döndü”

Taksinin altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü, “ Ben normal yolumda gidiyordum. Önümdeki aynaya bakmadan bir anda sola dönüş yaptı. Ben de duramadım direksiyonu kırmaya çalıştım. Karşı şeritten gelen taksiyle çarpıştım. Hatalı dönüş yapan otomobil sürücüsü ileriye doğru gitti. Gelmesini halen bekliyoruz ancak gelmeyecek” ifadelerini kullandı. ,

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın
Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın
Örümcek adam gibi hırsız
Örümcek adam gibi hırsız
Sosyal medya şovu pahalıya patladı: Hem araçtan hem ehliyetten oldu
Sosyal medya şovu pahalıya patladı: Hem araçtan hem ehliyetten oldu
Son Haberler
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada biz olmayız!
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada...
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül 2022!
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül...
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi:...
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı kim kazandı?
Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı...
Yoğurt, zencefil, zerdeçal, tarçın kürleri ve kullanımı
Yoğurt, zencefil, zerdeçal, tarçın kürleri ve kullanımı
Senegal’de sel: 3 ölü
Senegal’de sel: 3 ölü
Sivasspor - Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek
Sivasspor - Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek
Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın
Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın