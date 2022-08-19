GÜNDEM
19 Ağustos 2022 - 13:07

Sancaktepe'de korkunç kaza: İki araç birbirine girdi, yaralılar var!

İstanbul Sancaktepe’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

GÜNDEM
19 Ağustos 2022 - 13:07
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Sancaktepe'de korkunç kaza: İki araç birbirine girdi, yaralılar var!


Akşam saat 20.50 sularında İstanbul'un Sancaktepe ilçesinden korkunç bir kaza haberi geldi. İlçeye bağlı Eyüpsultan Mahallesindeki İmamrabbani Caddesinde meydana gelen Kazada iki aracın kafa kafaya çarpıştığı bildirildi.

Kaza yerinden edinilen bilgilere göre cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen 3 ABN 488 plakasına sahip Volkswagen Passat marka bir otomobil, karşıdan gelen 34 BU 1713 plakalı Fiat Doblo markalı hafif ticari araca çarptı. Kafa kafaya çarpışarak meydana gelen kaza sonrasında çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler.



Sancaktepe'de korkunç kaza

"4 kişi yaralandı"

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede kaza yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine itfaiye ekipleri de desteğe geldiler. Her iki aracın içerisinde sıkışan yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplere teslim edildiler. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırıldılar.

Kazadan dolayı yaklaşık olarak bir saat kadar kapalı kalan yol, Polis ekiplerinin desteğinde kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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