Akşam saat 20.50 sularında İstanbul'un Sancaktepe ilçesinden korkunç bir kaza haberi geldi. İlçeye bağlı Eyüpsultan Mahallesindeki İmamrabbani Caddesinde meydana gelen Kazada iki aracın kafa kafaya çarpıştığı bildirildi. Kaza yerinden edinilen bilgilere göre cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen 3 ABN 488 plakasına sahip Volkswagen Passat marka bir otomobil, karşıdan gelen 34 BU 1713 plakalı Fiat Doblo markalı hafif ticari araca çarptı. Kafa kafaya çarpışarak meydana gelen kaza sonrasında çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler.
GÜNDEM
19 Ağustos 2022 - 13:07
Sancaktepe'de korkunç kaza: İki araç birbirine girdi, yaralılar var!
İstanbul Sancaktepe’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
GÜNDEM
19 Ağustos 2022 - 13:07