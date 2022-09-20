YAŞAM
20 Eylül 2022 - 16:20

Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi

Sancaktepe'de metro çalışmasında kurulan vinç devrilerek ikiye bölündü. Olayda 2 kişi öldü, 1kişi ise yaralandı. Vincin devrilme anları güvenlik kamerasına yansırken olay mahali havdan görüntülendi.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 16:20
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Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi

Olay, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Barbaros Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında bir metro inşaatı alanında gerçekleşti. İddiaya göre, dün metro çalışmasında kurulan vinç büyük gürültü ile iki ayrı parçaya bölünerek devrildi. Olayda işçilerden 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi ise yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık personelleri yaralıya olay yerinden ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma balattı. Diğer yandan vincin devrildiği anlar kameraya yansırken metro çalışmasının yapıldığı alan dron ile havadan görüntüledi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, metro çalışmasındaki vincin büyük bir gürültüyle orta kısmından ikiye bölünerek metro çalışma alanına devrildiği görülüyor.

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