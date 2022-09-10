Sancaktepe'de pes dedirten görüntü: İETT şoförü engelli vatandaşı almadı

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde Kadıköy otobüs hattında yaşandı. İddiaya göre, Sancaktepe Yenidoğan mevkiinde hareket halinde olan ve durağa yaklaşan İETT şoförü, otobüse binmek isteyen tekerlekli sandalyeli engelli bir vatandaşı görünce engelli rampasını açmadı. Engelli rampası açılmadığı için otobüse binemeyen engelli vatandaş mağdur olurken, olayı gören diğer yolcular da duruma sessiz kalmayarak şoföre tepki gösterdi. Olay sonrası otobüsten inen diğer yolcular şoförle sözlü tartışmaya girerek ‘Terbiyesiz' sözleriyle tepki gösterdi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın mobil cihaz kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, engelli vatandaşın otobüse alınmadığı, diğer yolcuların ise İETT şoförü ile tartıştığı görülüyor.