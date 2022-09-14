Sancaktepe’de sahte para ile televizyon satın alan şahıs yakayı ele verdi













Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde 10 Eylül tarihinde yaşanan olayda, V.C. isimli vatandaş elinde bulunan televizyonu internetten anlaştığı bir kişiye sattı. V.C., televizyon karşılığında aldığı 9 adet 200 TL'lik banknotların sahte olduğunu anlayınca polise başvurdu. İnceleme başlatan polis, şahsın sarı taksi ile gelerek V.C. ile buluştuğunu, alışveriş sonrası aynı araçla olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.M.Ç. (19) isimli şüpheli, 11 Eylül tarihinde Yenidoğan Mahallesi'nde polis tarafından yakalandı. Şahsın üzerinden 5 bin TL sahte para çıkarken, suç unsuru televizyon da elde edildi. Şahsın yapılan sorgulamasında parada sahtecilik ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından kaydı olduğu bilgisi verildi. M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.